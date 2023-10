PlayStation 5 z napędem czy bez? Trudny wybór graczy

Najnowsza generacja konsol cechuje się m.in. tym, że dwaj najwięksi gracze, czyli Sony i Microsoft zdecydowali się na stworzenie dwóch wariantów swoich konsol. W przypadku Microsoftu sprawa jest prosta. Gracze mogą wybrać mocniejszy i droższy Xbox Series X ze stacją dysków, albo mniejszy i nieco słabszy Xbox Series S. Nie odczytuje płyt, obsługuje jedynie kopie cyfrowe, ale za to pozwala sporo zaoszczędzić.

Nieco inaczej jest w przypadku Sony. Japońska firma oferuje dwa warianty swoich konsol. PlayStation 5 z napędem ma dokładnie taką samą moc jak PlayStation 5 Digital. O ile wariant z napędem jest droższy, to PlayStation 5 bez napędu sprzedawane jest w niższej cenie i pozwala na odpalanie jedynie cyfrowych kopii gier. Czy oznacza to, że jedyną różnicę stanowi obecność napędu optycznego? Tak, rzućmy zresztą okiem na specyfikację obydwu konsol.

Specyfikacja PlayStation 5 z napędem i Digital

Podzespoły PlayStation 5 z napędem PlayStation 5 Digital CPU AMD Zen 2, 8-core AMD Zen 2, 8-core GPU AMD RDNA 2 „Oberon” AMD RDNA 2 „Oberon” RAM 16 GB GDDR6 16 GB GDDR6 Dysk 825GB 825GB Stacja dysków Tak Nie Cena ok. 2499 zł 2239 zł Porównanie PlayStation 5 i PlayStation 5 Digital

Jak widać, obydwie wersje PlayStation 5 mają takie same podzespoły i moc obliczeniową. Różnica polega zatem wyłącznie na obecność napędu, lub jego braku. Czy w takiej sytuacji warto dopłacać do droższej wersji konsoli, aby uruchamiała gry z płyt? W obecnej sytuacji odpowiedź na to pytanie jest oczywista.

Porównanie cen obydwu konsol

Dość długo po premierze dostępność konsol Sony pozostawiała wiele do życzenia. Ceny w sklepach i serwisach aukcyjnych były wysokie, mocno przewyższając cenę sugerowaną z dnia premiery. Co więcej, z reguły oferty na rynku zawierały dodatkowe gry i akcesoria, które były niepotrzebne, a dodatkowo zwiększały koszt zakupu. Jakiś czas temu sytuacja na szczęście się uspokoiła. Ile kosztuje PlayStation?

PlayStation 5 z napędem jesteśmy w stanie kupić za około 2499 zł z grą lub dodatkowym padem, a czasami da się upolować atrakcyjną promocję. O ile cena podstawowej wersji konsoli widocznie spadła, tak egzemplarze Digital nadal są wyceniane na nieco ponad 2000 złotych. To sprawia, że cenowe różnice pomiędzy konsolami są niewielkie. Dziś zakup PlayStation 5 bez napędu (Digital) to mała oszczędność.

Ceny gier cyfrowych i pudełkowych. Spore różnice

Rynek gier wideo coraz mocniej przenosi się do świata cyfrowego i to właśnie tam ma miejsce dystrybucja największej liczby tytułów. Chociaż sklepy z pudełkami nadal istnieją i możemy bez przeszkód kupić fizyczne wydania gier, to biorąc pod uwagę cały świat, rośnie trend polegający na zakupach w sklepach typu PlayStation Store. Czy to oznacza, że warto kupić PlayStation 5 bez napędu? Niekoniecznie.

Konsola PlayStation 5 z napędem

Mimo rosnącej popularności i braku kosztów (np. magazynowania i transportu), cyfrowe wersje gier są tak samo drogie, jak fizyczne egzemplarze — a czasami nawet i droższe. Zdarzają się oczywiście atrakcyjne promocje, jednak te nie są dostępne cały czas, a i nie muszą dotyczyć interesujących nas tytułów. W takiej sytuacji zwycięża PlayStation 5 z napędem. Konsola daje nam wybór, czy chcemy grać w gry z płyt, czy kupić wersję cyfrową.

Dodajmy do tego istnienie rynku wtórnego gier. Pudełko z grą możemy śmiało sprzedać, co pozwoli nam odzyskać jakąś część oryginalnej kwoty, lub zamienić ją na inny tytuł, pożyczyć znajomemu i nie tylko. Gra jest w gruncie rzeczy nasza, dlatego możemy z nią zrobić to, co chcemy. W przypadku PlayStation 5 bez napędu jest to niemożliwe. Jesteśmy wówczas skazani na ceny wersji cyfrowych i ewentualne gry z usług typu PS Plus.

Zakup PlayStation 5 i sposób na oszczędzanie

Ostatecznie najbardziej opłaca się zakup PlayStation 5 z napędem. Choć na początek na konsolę wydamy nieco więcej, to w dłuższej perspektywie będziemy mogli sporo zaoszczędzić. Chodzi tu przede wszystkim o ceny gier. Zakup nowej gry nie należy do tanich, ale posiadając fizyczny egzemplarz, możemy go nieco później sprzedać.

Wystarczy, że znajdziemy interesującą nas przecenę, lub po przejściu gry sprzedamy ją na rynku wtórnym z niewielką stratą. W ten sposób relatywnie niskim kosztem możemy w pełni legalnie ograć wiele tytułów, w tym najnowszych premier i nie tylko. Kupując gry cyfrowe na PlayStation 5 Digital, zostają one dopisane do naszego konta i na tym kończy się historia. Nie sprzedamy ich dalej, ani nie wymienimy się z nikim na inną grę.