Kolejna wpadka Sony? Nowa gra niczym Concord

Sony może szykować się na kolejne potknięcie w segmencie gier multiplayer. Według doniesień Bloomberga, Fairgames (stylizowane jako Fairgame$) – nowa sieciowa produkcja na wyłączność dla PS5 – napotyka poważne problemy jeszcze przed premierą. Projekt rozwijany przez Haven Studios stracił właśnie swoją założycielkę i liderkę – Jade Raymond. Wszystko wskazuje na to, że nie było to rozstanie w przyjaznej atmosferze.

Nowa gra od Sony nie budzi pozytywnych emocji…

Jak donosi dziennikarz Jason Schreier, Raymond odeszła z Haven Studios niedługo po tym, jak zewnętrzni testerzy mieli okazję sprawdzić Fairgames w akcji. Ich wrażenia? Mówiąc delikatnie – rozczarowujące. Źródła Bloomberga sugerują, że gra została odebrana bardzo chłodno, a stan prac nad projektem wzbudził wewnętrzne niepokoje. To właśnie po tych testach Raymond miała opuścić studio, choć oficjalnie nikt nie podał przyczyny jej rezygnacji – ani Sony, ani sama zainteresowana. Pracownicy Haven również zostali zaskoczeni nagłym odejściem.

Wśród graczy i analityków coraz częściej pojawia się porównanie do innego nieudanego przedsięwzięcia Sony – gry Concord. Obie produkcje miały być odpowiedzią PlayStation na sukcesy multiplatformowych hitów live-service. I w obu przypadkach coś poszło nie tak już na etapie produkcji. Fairgames miało być czymś świeżym – pierwszym dużym tytułem Haven Studios po przejęciu przez Sony w 2022 roku. Wysokie ambicje, doświadczeni twórcy, pełne wsparcie korporacji. A mimo to projekt wygląda na pogubiony, bez wyraźnego kierunku.

Zobacz też: Polskie gry z lat 90. Kolejna porcja klasyków, które musisz poznać

Jade Raymond to nazwisko, które w branży gier znaczy bardzo wiele. To ona współtworzyła Assassin’s Creed w Ubisoft, nadzorowała Watch Dogs, Splinter Cell: Blacklist i Far Cry 4. Jej obecność w Haven Studios była postrzegana jako gwarancja jakości i doświadczenia.

Oficjalnie Sony deklaruje, że wciąż wspiera Haven Studios i zamierza kontynuować rozwój gry pod wodzą nowych szefów. Ale przyszłość Fairgames jest więcej niż niepewna. Gra, która miała być flagowym tytułem sieciowym na PS5, może stać się kolejnym przykładem na to, że Sony wciąż nie potrafi odnaleźć się w świecie gier multiplayer jako live-service.

Źródło: playstationlifestyle.net