Kingdom Come: Deliverance 2 potaniało. Wersja pudełkowa na PS5 i Xbox Series taniej

Kingdom Come: Deliverance 2 z dużym rabatem. Wysoko oceniane RPG taniej na PS5 i Xbox Series w Media Markt i to w wydaniu fizycznym!

Po bardzo udanej premierze Kingdom Come: Deliverance 2 miejscami dawało kupić się taniej, ale cena i tak bywała dość wysoka. Tymczasem w Media Markt znów można złapać grę taniej i to w obu wersjach: na PlayStation 5 oraz Xbox Series. Edycja Day One kosztuje teraz 169 zł (zamiast 249 zł), co jak na dużą produkcję z lutego jest naprawdę dobrą okazją.

Kingdom Come: Deliverance 2 potaniało na konsole

Deliverance 2 zabiera graczy do XV-wiecznych Czech, gdzie wcielają się w Henryka ze Skalitz, syna kowala szukającego zemsty za śmierć rodziców. Gra stawia na realistyczną, pierwszoosobową walkę, bogaty świat i fabularne wybory, które mają znaczenie. Nie brakuje też romansu, politycznych intryg i dramatycznych pojedynków. Całość osadzono w tętniącym życiem świecie pełnym zamków, wiosek i niebezpieczeństw.

Tytuł został bardzo dobrze przyjęty przez recenzentów i graczy! Średnia ocen w serwisie Metacritic to 88/100 od krytyków i 8.7/10 od graczy. Produkcja chwalona jest za klimatyczne lokacje, fabułę, autentyczność oraz rozbudowany system walki. To tytuł dla tych, którzy zamiast fantasy wolą brudny, prawdziwy średniowieczny realizm.

Warto pamiętać, że Kingdom Come: Deliverance 2 to kontynuacja, ale gra nie wymaga znajomości pierwszej części, choć z pewnością pozwala lepiej zrozumieć niektóre relacje i motywacje. Z rabatem na poziomie 80 zł to świetny moment, by rozpocząć przygodę w tej niełatwej, ale satysfakcjonującej grze RPG.

Źródło: Media Markt