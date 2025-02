Kingdom Come: Deliverance 2 to gra roku? Recenzje są jednogłośne

Rzadko kiedy zdarza się, abyśmy na sam początek roku otrzymywali tak dużą grę, jaką jest Kingdom Come: Deliverance 2. Czeskie RPG to bez wątpienia tytuł ogromny, na swój sposób epicki i szalenie ambitny. Czy twórcy podołali jednak w dostarczaniu tego, na co od wielu miesięcy czekali gracze? Pierwsze recenzje dość jasno wskazują, że mamy do czynienia z jedną z najlepszych gier ostatnich lat.

Recenzje Kingdom Come: Deliverance 2 – jest świetnie

Z wielkimi grami jest tak, że z jednej strony liczymy na ogromny sukces, z drugiej mamy sporo obaw. Wszak wiele może pójść nie tak, problemów może dostarczyć kiepska optymalizacja, a nawet zbyt duże ambicje twórców. Czy jednak takie spostrzeżenia miały rację bytu wobec Warhorse Studios? Czescy deweloperzy podjęli się wyzwania ambitnego, jednak nie po raz pierwszy. Na szczęście tym razem poszło im jeszcze lepiej, o czym świadczą oceny ich najnowszego dzieła.

Można obiektywnie uznać, że Kingdom Come: Deliverance 2 to sequel, na jaki czekaliśmy. Nie jest co prawda rewolucyjny, ale perfekcyjnie rozwija to, co spotkaliśmy w części pierwszej. Gra jest jeszcze bardziej rozbudowana, pozwala w pełni dać się pochłonąć średniowieczu i celebruje je. Tak jak i my, machając mieczem, skradając się, czy po prostu eksplorując ogromny i otwarty świat gry.

Jak prezentują się średnie ocen? Na ten moment najlepiej jest na PS5 – gra może pochwalić się notą 87 spośród 44 recenzji krytyków. XSX to również 88 punktów, podczas gdy wersja pecetowa zdobyła ich 87.

Oto przykładowe oceny gry z Metacritic – na PC:

Gamer Escape – 100

Gameliner – 100

VG247 – 100

Game Rant – 100

INVEN – 95

Wccftech – 95

Gamepressure – 90

Shacknews – 90

IGN – 90

GameSpot – 90

PC Gamer – 90

PC Games – 90

Vandal – 86

MGG – 80

Gdzie można nabyć to dzieło? Odpowiednie miejsca zebraliśmy w naszej promocji, gdzie grę uda wam się kupić nawet za 180 złotych. To świetna cena, jak na premierowy hit!

