Kingdom Come: Deliverance 2 debiutuje już jutro. Grę kupicie nawet za 180 zł

W cyfrowym sklepie Instant-Gaming możecie wyposażyć się w klucz do Kingdom Come: Deliverance 2 za jedyne 180,53 zł! To sporo taniej od docelowej ceny proponowanej na Steam, która wynosi 253,52 zł! Do tego przeceniono również edycję Gold, oferującą szereg bonusów, jak choćby dodatkową przepustkę sezonową oraz specjalny zestaw na start naszej przygody.

Porywające, napędzane fabułą RPG akcji z bogatym otwartym światem, osadzone w średniowiecznej Europie XV. wieku. Wyrusz w podróż o epickim rozmachu i − oczami młodego Henryka − przeżyj niedoścignioną średniowieczną przygodę. – zapowiadają twórcy

Tytuł debiutuje już jutro, czyli 4 lutego 2025 roku. Kody niezależnie od wybranej edycji otrzymacie w wersji na Steam.