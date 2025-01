Kingdom Come: Deliverance 2 to nadchodząca gra akcji i RPG, która stanowi sequel świetnie przyjętej gry sprzed kilku lat. Tytuł zaoferuje nie tylko wciągającą historię, ale również zachwyci oprawą graficzną. Na której konsoli najlepiej ograć nadchodzącą produkcję czeskiego Warhorse Studios? To porównanie pomoże wam się zdecydować.

Na jakiej konsoli zagrać w Kingdom Come: Deliverance 2?

Jeżeli chodzi o bazowe konsole, czyli PS5 i Xbox Series X, to mamy do czynienia z dwoma trybami — wydajność (natywne 1080p i skalowanie do 1440p) przy 60 klatkach na sekundę. Jakość to 1440p i skalowanie do 4K z lepszą jakością szczegółów, ale ograniczoną liczbą klatek. Najlepiej ma poradzić sobie PS5 Pro, które da radę wygenerować upscallowane 4K i wyższą jakość tekstur z zachowaniem nawet 60 klatek.

A jak wygląda sprawa z Series S? Najsłabszy Xbox poniekąd łączy cechy trybów w celu utrzymania komfortowych warunków grania. Gra ma osiągać 30 klatek na sekundę przy grafice o rozdzielczości 1080p i ograniczonych funkcjach np. generowania szczegółów na większej odległości.

Poniżej znajdziecie wideo, które prezentuje grę na poszczególnych konsolach:

O tym, jak gra działa i wygląda na waszym sprzęcie, przekonacie się już niedługo. Gra wyjdzie na rynek 4 lutego 2025 roku. To wcześniej, niż pierwotnie planowano. Twórcy zdecydowali się na przyspieszenie daty premiery z uwagi na sprawnie przebiegające prace nad grą. To dobrze nastraja przed debiutem i sugeruje nam, że tytuł trafi do sprzedaży w dobrym stanie technicznym. Trzymam za to kciuki!

