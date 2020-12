Kena: Bridge of Spirits wykorzysta potencjał DualSense

Twórcy Kena: Bridge of Spirits zapowiedzieli, że ich gra będzie często korzystać z funkcji DualSense. Kontroler Sony pozwoli wczuć się w grę.

Studio Ember Lab do tej pory zajmowało się produkcją krótkich animacji i spotów reklamowych. To stosunkowo niewielkie studio, które postanowiło spróbować swoich sił w tworzeniu gier wideo.

Ich pierwszy growy projekt – Kena: Bridge of Spirits był sporym zaskoczeniem. To przygodowa produkcja akcji, która zmierza na PC, PS4 i PS5. Tytuł imponuje prześliczną oprawą rodem z animacji Pixara, a do tego prezentuje całkiem przyjemny pomysł na rozgrywkę.

Twórcy zdecydowali się na wykorzystanie specjalnych funkcji kontrolera DualSense. Nie ograniczą się jednak tylko do użycia haptyki.

Używamy funkcji haptycznych we wszystkich umiejętnościach Keny i tarczach oraz w chwili, kiedy korzystamy z adaptacyjnych triggerów podczas strzelania z łuku. Odczujecie delikatny opór w prawym triggerze, który nieco się zacieśni w momencie pełnego napięcia łuku. (…). Jest też kilka zabawnych mini-gierek. – komentuje Mike Grier, jeden z twórców Bridge of Spirits, dla Official PlayStation Magazine

Dodatkowo brat Mike’a Grier potwierdził, że do gry mogą trafić dodatki DLC. Twórcy nie zaimplementowali niektórych elementów do bazowej wersji gry i wypuszczenie dodatkowej treści pozwoliłoby na ich wykorzystanie.

Kena zapowiada się na naprawdę sympatyczną produkcję. Gra ma zadebiutować w pierwszym kwartale 2021 roku i niedługo powinniśmy poznać pełną datę premiery.

