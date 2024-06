Programy na żywo z telefonami od widzów mają specyficzną charakterystykę. Tym bardziej, gdy tematem jest piłka nożna. Podczas jednej z transmisji po meczu Polska – Holandia, Kanał Zero odebrał wyjątkowy telefon od jednego z oglądających. Ten podzielił się wyjątkowymi informacjami, które na długo pozostaną zapamiętane…

Mistrz internetu. Kanał Zero i nietypowy telefon

Podczas transmisji na Kanale Zero, do programu dodzwonił się jeden z widzów. Przeprowadzona rozmowa była dość krótka i szalenie charakterystyczna. Okazuje się bowiem, że widzem był wierny kibic przeżywający sportowe emocje zdecydowanie od dawna. Jego głos wydawał się zmęczony i rozkojarzony, choć na pewno nie obyło się bez odpowiednich wspomagaczy i substancji.

Powiem ci tak uczciwie. Od wczoraj kibicowaliśmy Polsce i nadal kibicujemy. Widz Kanału Zero

Mimo zakończenia spotkania (i porażki 1-2) kibic ogłosił, że kibicują dalej. Trzeba docenić tego ducha futbolu i wiary we własną drużynę. Nawet po porażce trzymają kciuki i liczą na wygraną. To się chwali!

Pozostaje trzymać kciuki, aby wspomniany widz i jego ekipa dotrwała do końca turnieju. Będą mieli jeszcze przynajmniej dwie okazje do kibicowania Polakom. A kto wie, może przy okazji wyjścia z grupy meczów reprezentacji będzie jeszcze więcej… To zakrawa już o morderczy maraton.

Źródło: Twitter