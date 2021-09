Jurassic World Evolution 2 stawia na polowania zamiast hodowli. W tle Teoria Chaosu

Premiera Jurassic World Evolution 2 nadchodzi wielkimi krokami. W nowym materiale wideo zaprezentowano ciekawy tryb o nazwie Chaos Theory. Znamy też nowe szczegóły odnośnie rozgrywki.

Jurassic World Evolution okazało się zaskakująco ciekawą strategią nie tylko dla fanów filmów. W produkcji wcieliliśmy się w kierownika parku, który musi dbać o dobro dinozaurów i odwiedzających, ale także zajmować się problematyczną infrastrukturą w obiekcie.

Jurassic World Evolution 2 z nowymi konkretami

Na nowym materiale wideo dowiadujemy się paru ciekawostek odnośnie kontynuacji. Przede wszystkim zmieni się podejście do rozgrywki – „dwójka” dzieje się tuż po wydarzeniach z filmu Jurassic World: Upadłe Królestwo. Oznacza to, że nie będziemy hodować dinozaurów w sztucznych warunkach, ale skupimy się raczej na ich łowieniu, gdyż te swobodnie biegają sobie po globie.

Nie tylko chwytanie dinozaurów okaże się problematyczne – zadanie mają utrudnić nam skrajne zjawiska pogodowe, takie jak burze czy zamiecie śnieżne. Na szczęście wróci znany z poprzedniczki tryb FPP, w którym „ręcznie” zabawimy się w polowanie na co groźniejsze okazy.

Twórcy zdradzili również istnienie trybu Chaos Theory. Czymże on jest? To dość ciekawa wariacja oparta na klasycznych filmowych scenariuszach. Tu jednak nasze działania będą mogły dać zupełnie odwrotny efekt. Przypomina to niejako zabawę w „co by było, gdyby”, gdyż nie będziemy uwiązani ścisłymi ramami konkretnej historii.

Produkcja zadebiutuje już 9 listopada 2021 roku na PC, PS4, PS5, XONe oraz XSX/XSS.