Jurassic World Evolution za darmo w EGS

Ostatnią pozycją na świątecznej liście darmoszek od Epic Games jest Jurassic World Evolution. Tytuł odbierzemy przez nadchodzący tydzień.

Na zakończenie akcji codziennego rozdawania gier twórcy Fortnite’a oferują Jurassic World Evolution. Produkcję o gadzinach można dodać do swojej biblioteki nie przez jeden dzień, a przez cały tydzień. Wszystko, co trzeba zrobić, by otrzymać swoją kopię, to do 7 stycznia do godziny 17:00 udać się na stronę gry i kliknąć przycisk Pobierz.

Dobra wiadomość dla fanów hojności Epic Games: wygląda na to, że wraz z początkiem roku firma nie rezygnuje z tradycji rozdawania gier. Ogłoszono już bowiem kolejną darmoszkę – w czwartek o 17:00 na platformie zostanie udostępniona bezpłatnie taktyczna produkcja Crying Suns.

Jurassic World Evolution to strategia ekonomiczna w klimatach Jurassic Park i Jurassic World, za której stworzenie odpowiada Frontier Developments – studio znane chociażby z serii Rollercoaster Tycoon. Przenosimy się do niedalekiej przyszłości, gdzie możemy przywracać do życia dinozaury na podstawie zachowanych próbek ich materiału genetycznego. Wcielamy się w postać dyrektora parku rozrywki, który rozwija biznes, spełniając potrzeby wizytujących i pozyskując nowe gatunki miłych zwierzaczków.

Dagmara Kottke Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta.