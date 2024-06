Jak znów wrócić do gier?

Nie grasz, chociaż kiedyś był to twój ulubiony sposób spędzania wolnego czasu? Powodów może być sporo: studia, praca, nowe projekty, inne hobby itd. A jednak czasami szukamy podobnych emocji, co może być dobrym powodem, by wrócić do gier. To wcale nie musi być trudne.

Powrót do gier po miesiącach czy latach może okazać się sporym wyzwaniem. Jest jednak szereg powodów, by spróbować znów zanurzyć się w świat elektronicznej rozrywki. Z jednej strony, skoro kiedyś graliśmy, to można założyć, że także teraz będziemy się świetnie bawić. A z drugiej, oprócz przyjemnego spędzania czasu, mamy szereg obiektywnych korzyści. Warto tu wymienić choćby poprawę różnych funkcji poznawczych takich jak pamięć i podejmowania decyzji, redukcję stresu, metodę na naukę, zwiększenie świadomości przestrzennej, poprawę zdolności językowych, poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej, a nawet zmniejszenie odczuwalnego bólu. Brzmi zaskakująco? W kilku eksperymentach okazało się, że granie w gry, szczególnie 3D i z dużą immersją, pozwalało odwrócić uwagę graczy od odczuwanego bólu. Oznacza to, że im gra była trudniejsza oraz wymagała większego skupienia i zaangażowania, tym skuteczniej pozwalała rozpraszać odczuwany ból. Tylko właśnie, jak wrócić do grania?

Zacznij grać ze znajomymi

Gry łączą ludzi, było tak od lat i jest tak i dzisiaj. Może to jest dobry kierunek dla ciebie, by znów zacząć grać? Bycie częścią społeczności graczy może okazać się kluczowe przy powrocie do gier komputerowych po przerwie. Kiedy tracimy zainteresowanie grami, czasem trudno jest znaleźć motywację do ponownego sięgnięcia po kontroler lub myszkę. O wiele łatwiej przekroczyć nam ten próg przy wspólnym graniu. Wtedy spotkania w świecie online nie są „jedynie” rozrywką i odkryciem cyfrowego świata, ale też metodą na rozbudowanie kontaktów ze znajomymi.

Przecież, jak kiedyś donosił portal Rock Paper Shotgun, w jednym miejscu pracy w 2018 roku zaczęto organizować spotkania w grze Red Dead Redemption 2. Wyobraź to sobie – pracownicy korporacji omawiają projekty przy ognisku, a w tle słychać wycie wilków! Brzmi dobrze. Skoro dzięki grom można omawiać spotkania biznesowe, to idealnie nadają się też do wspólnego spędzania czasu ze znajomymi.

– Dzięki grom sieciowym możemy grać z przyjaciółmi nawet jeśli mieszkają w innych miastach czy krajach. Jeśli to osoby, które także miały dłuższy rozbrat z grami, to możemy sięgnąć po tytuły nastawione na rywalizację. Natomiast w przypadku dużych dysproporcji w umiejętnościach warto wybrać produkcje nastawione na kooperację, gdzie gracze współpracują, dążąc do wspólnego celu – doradza Paweł Zemka z platformy dla graczy GAMIVO.

Powrót do starych dobrych gier

Lubimy wracać do miejsc, które sprawiły nam radość, lubimy jeść to, co było kiedyś smaczne. Podobnie może być z grami. W końcu przeżyte chwile w grach były pełne niezapomnianych emocji. Pierwsze spojrzenia na góry w The Elder Scrolls V: Skyrim niektórym śnią się po nocach. Ostatnie chwile rozgrywki w The Journey to było niesamowite przeżycie. Muzyka, mechanika rozgrywki, dynamiczna akcja, to wszystko pobudza nas i daje poczucie estetycznej radości.

Stare gry, choć graficznie i technologicznie dalekie od obecnych standardów, wciąż potrafią dostarczyć niesamowitych emocji i nostalgii. Ponowne zagranie w nie po latach może przypomnieć nam, dlaczego tak bardzo kochamy świat gier. To nie tylko powrót do dobrze znanych historii i postaci, ale także szansa na odkrycie nowych aspektów i tajemnic, których wcześniej nie zauważyliśmy. A jeśli nie chcesz wracać do utartych ścieżek, to może warto chwycić za podobne gry, ale z dawnych lat? Stylistyka niektórych tytułów była niepowtarzalna – to prawda – a jednak często można znaleźć coś nowego, co nas zachwyci.

To co, jakie były twoje ulubione gry dzieciństwa? Może masz jeszcze gdzieś je na dysku?

– Stare gry mogą faktycznie być bezpieczną przystanią pomagającą wrócić do cyfrowych światów. Natomiast nasza pamięć ma tendencję do wygładzania nierównych krawędzi i przedstawiania rzeczy lepszymi niż były w rzeczywistości. Dlatego taki powrót może okazać się rozczarowujący, kiedy zobaczymy, że grafika robiąca ogromne wrażenie jeszcze kilkanaście lat temu, dziś jest daleka od obrazów w naszej głowie. Podobnie może być z rozgrywką. Potencjalny problem to także uruchomienie leciwego tytułu na nowszym sprzęcie. Jeśli ktoś szczególnie obawia się takich niespodzianek, to spokojnie może spróbować sięgnąć po jakiś nowszy tytuł. Technologia zrobiła ogromny postęp, a wybór na rynku gier jest olbrzymi – przekonuje Paweł Zemka.

Nie tylko granie

A jeśli nie masz czasu na gry albo trudno znaleźć ci odpowiedni tytuł, to może warto obejrzeć, jak grają inni? Powrót do gier komputerowych nie zawsze musi wiązać się z bezpośrednią rozgrywką. Coraz więcej osób odkrywa radość i satysfakcję z oglądania gier na YouTube czy Twitch. To nie tylko sposób na poznanie nowych tytułów czy technik rozgrywki, ale także doskonała rozrywka i sposób na spędzenie czasu w gronie społeczności o podobnych zainteresowaniach. To również świetna okazja do poznania różnych stylów gry oraz doświadczenia emocji związanych z przeżyciami innych graczy. Dzięki temu powrót do gier staje się łatwiejszy, gdyż dostrzegamy zróżnicowanie i fakt, że możemy świetnie się bawić niezależnie od poziomu doświadczenia czy umiejętności.

– Oglądanie streamerów może pozwolić na zapoznanie się z najnowszymi trendami i znaleźć odpowiedni tytuł. Natomiast na pewno nie zastąpi grania i przeżywania emocji. Immersja i realny wpływ na wydarzenia są bowiem tym, co daje grom przewagę nad filmami czy książkami – zapewnia Paweł Zemka.

Poza streamingiem idealną drogą do ponownego wgryzienia się w świat gamingu jest uczestnictwo w branżowych imprezach. Takie wydarzenia stały się niezwykle popularne, a odbywają się w praktycznie każdym większym mieście. Przykładem może być poznańskie PGA, IEM we Wrocławiu czy Warsaw Game Show. Gamingowe elementy pojawiają się także podczas wielu kulturalnych wydarzeń i konwentów. Dają one możliwość rozeznania się w najnowszych trendach, zagrania w zarówno nowsze jak i starsze tytuły, przetestowanie czy zakup sprzętu oraz oczywiście poznania innych graczy.

Na czym grać?

Przeszkodą w powrocie do grania może być z kolei brak odpowiedniego sprzętu. Tu sugerowalibyśmy nie szarżować i sięgnąć na początek po gry, które odpalimy na konsoli czy komputerze, do których mamy już dostęp. Gdy okaże się, że miłość do elektronicznej rozgrywki znów rozkwitnie i uda się wygospodarować na nią czas, to wtedy przyjdzie czas na inwestycję w mocny komputer albo najnowsze konsole.

– Wprawdzie na laptopie, którego używamy tylko do oglądania seriali i wysyłania maili, nie zagramy w fotorealistyczne gry w 4K, ale spokojnie uruchomimy wiele dobrych produkcji. Choćby gry niezależne często nie wymagają najnowszych kart graficznych. W tym czasie możemy zorientować się, jaki sprzęt będzie dla nas najodpowiedniejszy. Wybór jest spory – komputery stacjonarne, laptopy i konsole, w tym także przenośne – wymienia Paweł Zemka.

Jak widać, powrót do gier wcale nie musi być trudny i bolesny. A dzięki wielkiemu wyborowi dostępnych tytułów każdy może znaleźć dla siebie miejsce w gamingowej rodzinie.



Źródło: Materiał powstał we współpracy z Gamivo