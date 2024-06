Gigant zrezygnuje z gier pudełkowych? Jest oświadczenie firmy

Chwile paniki ogarnęły brytyjską społeczność graczy, którzy mogliby pożegnać dawne, piękne czasy, gdy można było przejść się do sklepu z grami, pooglądać półki i wybrać z nich to, co interesuje nas najbardziej. Mowa tym razem o gamingowym molochu w Wielkiej Brytanii, czyli o sieci sklepów GAME.

Jedna z najbardziej znanych brytyjskich sieciówek, wedle raportu Gfinity Esports, miałaby kompletnie zmienić zasady dystrybucji gier. W zasadzie to gracze nie mieliby za bardzo czego szukać na półkach sklepowych, bo sieć miałaby wycofać pudełkowe edycje ze sklepów. Chętnie musieliby zamawiać je z dostawą do domu (lub z odbiorem w sklepie) na stronie internetowej bądź w konkretnej placówce.

GAME bardzo szybko zaprzeczyło jednak tym doniesieniom, jednoznacznie podkreślając, że nie zamierzają wycofywać gier ze sklepów ani tym bardziej rezygnować ze sprzedaży pudełek.

Te doniesienia są kategorycznie nieprawdziwe. GAME nadal wspiera rynek gier fizycznych, oferując szeroką gamę gier fizycznych, sprzętu, oprogramowania, akcesoriów i cyfrowych kart podarunkowych, w sklepach i online. – przekazano redakcji Eurogamer

Prawdą mimo wszystko jest, że GAME od pewnego czasu zmienia swoje podejście, rezygnując z możliwości wymiany gier, a także zwalniając coraz więcej osób. Nic więc dziwnego, że przez chwilę w social mediach grzmiało od plotek związanych z rezygnacją z wystawiania na półkach sklepowych gier, ale na szczęście nic takiego nie będzie miało miejsca. Przynajmniej jeszcze nie teraz.

