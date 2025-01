Switch 2 i zupełnie nowa moc. Wiele gier w drodze?

Duża moc obliczeniowa konsoli Nintendo Switch 2 ma sprawić, że twórcy będą bardziej skłonni do szybszego wydawania gier AAA na nowe urządzenie. Najnowsze doniesienia i analizy sugerują, że konsola przyda się nie tylko do gier na wyłączność. Ma radzić sobie świetnie również z produkcjami zewnętrznych twórców, z czym do tej pory (w przypadku “jedynki”) był spory problem.

Tym razem japońska firma miała postarać się o to, aby hybrydowe urządzenie lepiej radziło sobie z dużymi i multiplatformowymi tytułami. Większa moc obliczeniowa ma zagwarantować lepsze środowisko do tworzenia portów i optymalizacji gier. To sugeruje nam, że sprzęt nie pozostanie w tyle wobec większych konsol Sony i Microsoftu.

Zobacz też: Za co kochamy The Sims? Ta gra ma już 25 lat – dacie wiarę?

Co to oznacza dla graczy? Na pewno zupełnie odmienną sytuację od tej, która nastąpiła w przypadku poprzedniej generacji sprzętu. Nintendo stworzyło wówczas świetną maszynkę do grania, jednak ta nie mogła bezpośrednio konkurować z ofertami gier z Xboksa i PlayStation. O ile takie produkcje, jak Wiedźmin 3 czy DOOM dało się przenieść, to wymagało to sporych nakładów pracy, optymalizacji i cięć.

W tym wypadku wydawcy i twórcy będą bardziej skłonni traktować nowego Switcha na równi z “dużymi” konsolami. Dzięki temu gracze szybciej otrzymają pełnoprawne wersje nowych gier na Switch 2.

Źródło: Reddit