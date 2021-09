Zapowiedziano Jagged Alliance 3! Oto szczegóły i wideo z gry

Na wczorajszej konferencji THQ Nordic zaprezentowało Jagged Alliance 3. Ogłoszenie ubogacono krótkim trailerem. Gra prezentuje się całkiem nieźle.

Jagged Alliance 3 będzie taktyczną grą z walkami w trybie turowym, w której przejmiemy kontrolę nad grupą najemników w państwie Grand Chien i spróbujemy przywrócić stary porządek. W opisie tytułu na Steamie czytamy:

Grand Chien, kraj obfitujący w surowce naturalne, lecz dręczony wewnętrznymi podziałami, pogrąża się w chaosie. Prezydent znika, a kontrolę nad pozamiejskimi terenami przejmuje organizacja paramilitarna znana jako „Legion”. Rodzina prezydenta przeznacza cały swój majątek i wykorzystuje porozumienie z potężną korporacją Adonis, aby zlecić grupie wykwalifikowanych najemników odnalezienie zaginionego i przywrócenie ładu w kraju.

Twórcy z Haemimont Games zapewniają, że tytuł zaoferuje szeroki wybór najemników – w tym tych znanych z poprzednich części serii. Będzie też dostępny tryb kooperacji. Do zapowiedzi dołączono krótki trailer. Gra wygląda bardzo ładnie, choć trzeba przyznać, że przybliżony widok odejmuje jej nieco uroku. Za to w rzucie izometrycznym jest naprawdę do schrupania.

Premiera produkcji wciąż pozostaje nieznana.

Warto przypomnieć, że THQ Nordic rozdaje aktualnie Jagged Alliance 1: Gold Edition. Ale to nie koniec darmowych niespodzianek od wydawcy, który z przytupem świętuje dziesięciolecie. O szczegółach dotyczących darmoszek informujemy tutaj.