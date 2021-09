Dwie świetne gry za darmo. W tym remaster kultowego konkurenta Diablo

Możemy odebrać dwie świetne gry za darmo. THQ Nordic sprezentowało graczom swoje klasyki, w tym bardzo przyzwoity remaster gry, która mogła konkurować z Diablo.

Mowa o Titan Quest Anniversary Edition oraz Jagged Alliance 1: Gold Edition. Obie produkcje są dostępne do odebranie całkowicie za darmo na platformie Steam. Promocja potrwa do 23 września, ale gry zostaną w Waszej bibliotece już na zawsze, jeśli je odbierzecie. Linki do kart produktów znajdziecie poniżej.

Titan Quest Anniversary Edition to odświeżona wersja kultowej produkcji hack and slash. Klasyczny konkurent Diablo został zremasterowany i poza odnowioną oprawą, doczekał się też licznych poprawek w mechanikach rozgrywki. Dodatkowo wydanie to zawiera dodatek Immortal Throne oraz wsparcie warsztatu Steam. To produkcja na wiele, wiele godzin, a twórcy wypuścili nawet niedawno dwa duże, płatne rozszerzenia.

Jagged Alliance 1: Gold Edition może nie jest remasterem, ale fani starszych gier taktycznych z pewnością kojarzą ten tytuł. W pakiecie otrzymujemy pierwsze Jagged Alliane, a także samodzielne, sieciowe rozszerzenie Jagged Alliance: Deadly Games. Jeśli nie przeszkadza Wam staroszkolna rozgrywka, zdecydowanie warto się zapoznać.

Jeśli polujecie na gry za darmo, koniecznie śledźcie nasz dział z promocjami. Darmówki często się na nim pojawiają i czasem można wyrwać nawet kilka tytułów w ciągu jednego dnia.