Deweloperzy ze studia Heamimont Games ogłosili, że premiera konsolowej wersji ich gry będzie mieć miejsce w połowie listopada. Ostateczna data to 16 listopada, podczas gdy pecetowa edycja pojawiła się na rynku 14 lipca. W związku z ogłoszeniem daty premiery, do sieci udostępniono zwiastun wydania konsolowego. Oczywiście możecie go zobaczyć poniżej:

Co warto wiedzieć o Jagged Alliance 3 przed premierą na konsolach? Z pewnością to, że marka zdążyła zasłynąć wśród graczy dawno temu. Druga odsłona gry ukazała się w 1999 roku. Bezsprzecznie kontynuacja była oczekiwana przez rzesze fanów na całym świecie.

Konsolowa wersja gry będzie obsługiwać tryb kooperacji online, jednak nie wiadomo nic o crossplayu. O ile posiadacze konsol Xbox One zagrają z graczami z Xbox Series X|S, tak raczej niemożliwa będzie wspólna zabawa z posiadaczami PS4 lub PS5.

A czy jest na co czekać? Niewątpliwie, gdyż średnia ocen graczy i recenzentów na Metacritic wynosi równe 81 punktów na 100. Może nie jest to ideał, ale mamy do czynienia z jak najbardziej przyzwoitą produkcją. Reasumując, premiera Jagged Alliance 3 na konsole obecnej i poprzedniej generacji już 16 listopada. Będzie w co grać na koniec roku!