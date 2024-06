Już za parę miesięcy na rynku zadebiutuje nowa seria telefonów od Apple. iPhone 16 będzie kolejnym wcieleniem kultowego smartfona, który zaopatrzony będzie w zapowiedziane niedawno nowości. Kiedy dokładnie nowe telefony ukażą się na rynku, i, co najważniejsze, ile będą kosztować?

Nadchodzi iPhone 16. Data premiery i cena już znana?

Nie jest żadnym zaskoczeniem, że w tym roku zobaczymy nową serię telefonów od Apple. Amerykański gigant przyzwyczaił nas do corocznego publikowania nowych wcieleń swojego urządzenia, które z reguły stanowi ewolucję poprzedniego modelu. Tym razem, podobnie jak rok temu, seria oznaczona numerem 16 będzie dostępna w kilku wariantach.

Jak przewidują analitycy (m.in. z phonearena.com), tegoroczna edycja dostępna będzie w 4 wariantach — podstawowy iPhone 16, do tego modele Plus, Pro i Pro Max. O jakich cenach mowa? Według estymacji, ceny nowego iPhone’a w USA mają kształtować się następująco:

iPhone 16 – 799 USD (128GB), 899 USD (256GB), 1099 USD (512GB)

– 799 USD (128GB), 899 USD (256GB), 1099 USD (512GB) Plus – 899 USD (128GB), 999 USD (256GB), 1199 USD (512GB)

– 899 USD (128GB), 999 USD (256GB), 1199 USD (512GB) Pro – 999 USD (128GB), 1099 USD (256GB), 1299 USD (512GB), 1499 USD (1TB)

– 999 USD (128GB), 1099 USD (256GB), 1299 USD (512GB), 1499 USD (1TB) Pro Max – 1199-1299 USD (256GB), 1399-1499 USD (512GB), 1599-1699 USD (1TB)

Można zatem śmiało stwierdzić, że będziemy mieć do czynienia z podobnym poziomem cen, co w zeszłym roku. Pamiętajmy jednak, że przedstawione powyżej kwoty to estymacje, a nie faktyczne informacje ze strony Apple.

Kiedy premiera nowego iPhone’a? Według plotek prezentacja nowego modelu ma mieć miejsce już 10 września 2024 roku. Wprowadzenie urządzenia na rynek nastąpi niedługo później, bo 20 września.

Źródło: phonearena.com