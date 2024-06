Siri po polsku? Nie w iOS 18, bo Apple znowu nas nie widzi

Apple ma nowości, Siri po polsku nie jest jedną z nich

Złośliwi stwierdzą, że chyba nigdy nie doczekamy się momentu, w którym Siri po polsku stanie się faktem. Za nami najnowsze ogłoszenia ze stajni Apple, a wśród nich oczywiście zabrakło czegokolwiek na temat naszego rodzimego języka. Polacy po raz kolejny muszą przełknąć gorzką pigułkę i pogodzić się z faktem, że rodzimy dla nas język nie jest priorytetem dla amerykańskiego giganta.

Priorytetowe są natomiast inne rzeczy, bo na swojej konferencji firma ogłosiła sporo nowości. Nowy system iOS 18 pozwoli użytkownikom iPhone’ów na ogromną dozę personalizacji, która do tej pory była w urządzeniach Apple niespotykana. Mowa tu m.in. o możliwości swobodnego umieszczania kafelków tam, gdzie nam się to podoba. Dostosujemy także kolory ikon i skorzystamy z poprawionego trybu ciemnego.

Duża nowość to również Apple Intelligence, czyli osobisty system sztucznej inteligencji, wykorzystujący modele generatywne. Wszystko po to, aby wspierać użytkownika i nieść mu pomoc w wielu codziennych sytuacjach:

W unikalny sposób łączymy moc generatywnego AI z osobistym kontekstem użytkowników, żeby zapewniać im wyjątkowo pomocne inteligentne rozwiązania. Oprócz tego nasz system używa tych informacji w całkowicie prywatny i bezpieczny sposób, żeby wszystkie korzystające z niego osoby mogły swobodnie robić to, co dla nich najważniejsze. Taka technologia AI mogła powstać tylko w Apple i nie możemy się doczekać, aż użytkownicy przekonają się, co ona potrafi. Apple

W ten sposób Siri będzie doskonale rozumieć to, co dzieje się na naszym ekranie. Asystentka będzie mogła o wiele lepiej nam pomagać i wykonywać znacznie bardziej skomplikowane polecenia. To tyczy się na przykład analizowania dokumentów i tego, co pokażemy na ekranie. Siri poradzi sobie choćby z fotografią naszych danych i przełoży je do odpowiedniego formularza. Wszystko to jednak nie będzie (przynajmniej na razie) dostępne w języku polskim. Wciąż musimy poczekać.

Źródło: gsmonline.pl