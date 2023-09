iPhone 15 ma uruchamiać nowe gry AAA, lecz przegrzewa się nawet przy ich pobieraniu

Jakiś czas temu Apple oficjalnie ujawniło swoją nową linię kultowych urządzeń, tym razem w formie iPhone 15. Model Pro wydaje się szczególnie interesujący dla graczy, bo ma natywnie odpalać nowe premiery AAA, w tym Assassin’s Creed Mirage. Sam podchodziłem do tego sceptycznie i chyba mam rację. Wedle najnowszych informacji, tak naprawdę nie będzie się dało w pełni komfortowo grać na tym urządzeniu.

iPhone 15 Pro z problemami

Tak przynajmniej twierdzi TweakTown, które zebrało w jedno miejsce ostatnie niezbyt pozytywne pogłoski. Minęły ledwo dwa tygodnie, a pierwsi użytkownicy już teraz donoszą o sporych problemach w związku ze smartfonami. Serwis podaje przykład chińskiej platformy video, która do testów pobrała Genshin Impact. iPhone 15 Pro nawet przy pobieraniu gry osiągnął ponad 50 stopni Celsjusza, a temperatura nie spadła, gdy tytuł uruchomiono w trybie wysokiej rozdzielczości.

Z kolei kanał TheRelaxingEnd pokazuje drastyczne spadki fpsów i wyraźne przycinki. Jak twierdzi The Wall Street Journal, powołując się na osoby związane z designem urządzenia, to wina wad konstrukcyjnych. „Te problemy z przegrzewaniem są spowodowane wadami konstrukcyjnymi iPhone’a 15 Pro, wskazując na wersję iPhone’a 15 Pro z tacką SIM, która została wydana wszędzie poza USA. Warto zauważyć, że iPhone’y tylko z kartą eSIM są dostępne wyłącznie w Stanach Zjednoczonych i wykorzystują inną płytkę logiczną w porównaniu do iPhone’ów z tacką na kartę SIM, które są wypuszczane wszędzie indziej” – czytamy.

Problemem ma być również wykorzystanie tytanu. Nowy iPhone ma cieńszą konstrukcję właśnie ze względu na ten materiał. Jednocześnie oferuje on „mniej masy do pochłaniania ciepła” w porównaniu do stali nierdzewnej. Apple na razie nie skomentowało tych doniesień.