Znamy polskie ceny iPhone 15. Jest spore zaskoczenie

Czyżby Apple skierowało się ku masom i to tym z Europy? Legendarna w zasadzie seria urządzeń jest szalenie popularna choćby w Stanach Zjednoczonych i choć na popularność w Europie firma nie powinna narzekać, wciąż widać wyraźną przepaść. Być może dlatego zdecydowano się, że nowy, zapowiedziany wczoraj iPhone 15 nie będzie aż tak drogi. Oczywiście i tak słono za niego zapłacimy, ale jest w tym wszystkim spore zaskoczenie.

Polskie ceny iPhone 15 i iPhone 15 Plus

iPhone 15 128 GB — 4699 zł

iPhone 15 256 GB — 5299 zł

iPhone 15 512 GB — 6499 zł

iPhone 15 Plus 128 GB — 5299 zł

iPhone 15 Plus 256 GB — 5899 zł

iPhone 15 Plus 512 GB — 7099 zł

Tyle w Polsce zapłacimy za wersję Pro i Pro Max

iPhone 15 Pro 128 GB — 5999 zł

iPhone 15 Pro 256 GB — 6599 zł

iPhone 15 Pro 512 GB — 7799 zł

iPhone 15 Pro 1 TB — 8999 zł

iPhone 15 Pro Max 256 GB — 7199 zł

iPhone 15 Pro Max 512 GB — 8399 zł

iPhone 15 Pro Max 1 TB — 9599 zł

Jak widać – najdroższa wersja z pamięcią aż 1 TB w wydaniu Pro Max kosztuje mniej od 10 tysięcy. „Czternastka” w podobnym wydaniu kosztowała prawie 10,5 tys. zł. Różnica także jest dość zauważalna, bo mówimy niemal o tysiącu złotych. Porównując zasadniczo każdy wariant „piętnastki” pod względem ceny z ostatnim modelem, jest zauważalnie lepiej.

Jeżeli chodzi o to, czym zachwycić ma nas nowy iPhone, trzeba wymienić odejście od Lightning na rzecz USB-C, co zostało niejako wymuszone przez nowe prawo UE. Dla klientów to z pewnością spory atut. Do tego możemy liczyć na aparat o matrycy 48 Mpix, a także nowy teleobiektyw z 5-krotnym zoomem (tylko w wersji Pro Max). Warto też zaznaczyć, że ma to być kompleksowy sprzęt stworzony także z myślą o… graczach.

Jak informuje Apple „przedsprzedaż rozpoczyna się w piątek, 15 września, a produkty będą dostępne od piątku, 22 września”.