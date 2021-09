Nowe inFamous faktycznie może być w produkcji. Informator jest pewny swego

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Możliwe, że Sony nie porzuciło przedostatniej marki Sucker Punch. Znany insider ponownie wspomniał, że nowa odsłona inFamous znajduje się w produkcji.

Shpeshal_Nick napisał w rozmowie z jednym z graczy, że nowe inFamous znajduje się w produkcji. Nie poznaliśmy niestety żadnych szczegółów pokroju settingu, protagonisty czy nawet studia odpowiedzialnego za grę. Nie możemy nawet wykluczyć, że grą nie zajmuje się Sucker Punch.

To nie pierwszy raz, kiedy wspomniany insider wspomina o nowym inFamous. Nick już wcześniej zajawiał, że nowa gra z cyklu faktycznie powstaje. Wówczas nie był jednak pewny swoich informacji i nie mógł ich zweryfikować. Jeśli teraz postanowił je potwierdzić, najwyraźniej otrzymał bardziej wiarygodne potwierdzenie tej plotki.

Jeśli jednak nie zobaczyliśmy nowej gry na ostatnim pokazie Sony, możliwe, że jest bardzo odległa od premiery. Póki co ciężko określić, kto, gdzie i kiedy zaprezentuje nowe przygody nieSławnych.

Bierzcie też pod uwagę, że powyższe doniesienia to niepotwierdzone plotki. Shpeshal_Nick cieszy się dobrą reputacją, ale nie należy obierać jego przecieków za pewniki. Choć inFamous zawsze cieszyło się sporym zainteresowaniem, według mnie istnieje większa szansa na to, że Sucker Punch prędzej zajmie się kolejnym Ghost of Tsushima. Wszystko może się jednak zdarzyć.