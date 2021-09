Marzy Ci się zupełnie nowe lub odświeżone inFamous? Jest nadzieja na powrót serii

Możliwe, że inFamous powróci. Znany informator otrzymał doniesienia o nowej grze z cyklu, która miałaby pojawić się na pokazie Sony.

Shpeshal_Nick informuje, że marka sandboxów od Sucker Punch może niedługo powrócić. Według jego źródła, na nowym pokazie Sony ma zostać zaprezentowany projekt związany z marką. Insider zaznacza jednak, że nie jest to informacja, którą może potwierdzić w stu procentach.

Okej. Patrzcie na to z dystansem, ponieważ jest to jedna z tych rzeczy, których nie udało mi się potwierdzić. Ale ponieważ lubię tę serię, mam nadzieję, że to prawda. Jest szansa, że inFamous powróci na pokazie Sony (PlayStation Showcase 2021 – red. ). Trzymajcie kciuki.

– napisał Shpeshal_Nick na Twitterze