Indiana Jones i Wielki Krąg na PS5. Wyciekła data premiery gry

Gra Indiana Jones i Wielki Krąg to jedna z najciekawszych premier ubiegłego roku. Tytuł pojawił się do tej pory na PC oraz Xboksach, a gracze ciągle wyczekują debiutu na PlayStation 5. Okazuje się, że ten ma nastąpić już niedługo. Do sieci wyciekła potencjalna data z jednego z francuskich sklepów.

Indiana Jones i Wielki Krąg na PS5 nadchodzi

W ubiegłym roku abonament Xbox Game Pass miał kilka „swoich” wielkich premier. Mowa oczywiście o tytułach, które od dnia premiery były dostępne w usłudze Microsoftu. Przykłady można mnożyć – na sam koniec 2024 roku subskrybenci mogli pograć na premierę w STALKER 2 czy wyczekiwane Indiana Jones i Wielki Krąg. Zwłaszcza ta ostatnia pozycja zebrała zarówno duże zainteresowanie graczy, jak i świetne oceny. Tytuł okazał się być niesamowicie udanym powrotem kultowego bohatera filmów do świata gier.

Nic dziwnego, że posiadacze konsol Sony nie mogą doczekać się tej premiery. Do tej pory gra nie zadebiutowała na PS5, ale juz wkrótce ma się to zmienić. W sieci pojawiły się informacje na temat potencjalnej daty premiery. Według przecieku z jednego z francuskich sklepów internetowych, przygody Indiany Jonesa na PS5 pojawią się już 17 kwietnia.

A skoro ma to być francuska premiera, to jednocześnie będzie to data międzynarodowa. Kto z was nie może się doczekać? Okazuje się, że debiut może nastąpić za mniej niż miesiąc.

