Max potwierdza oficjalnie. Jeden z największych hitów platformy z nowym sezonem

Ród Smoka powróci z trzecim sezonem, oficjalnie przyznała platforma Max. Na social mediach pojawiła się pierwsza zapowiedź i potwierdzenie informacji.

Max potwierdza 3. sezon Rodu Smoka

Ród Smoka to jeden z najpopularniejszych seriali oryginalnych platformy Warner Bros. Discovery. Przedstawia on losy rodu Targaryenów, dążących do utrzymania władzy w Westeros, na wiele lat przed wydarzeniami z Gry o Tron. Bo wiecie, to dokładnie to samo uniwersum, stanowiące obecnie jedną z najpopularniejszych marek fantasy na świecie. Nic dziwnego, że Max idzie za ciosem i potwierdza prace nad 3. sezonem produkcji.

Taniec smoków trwa nadal. Ród Smoka powróci z 3. sezonem. – potwierdza platforma we wpisie

The Dance of the Dragons continues.#HouseOfTheDragon has been renewed for Season 3. pic.twitter.com/vbve0p09wI — Warner Bros. UK (@WarnerBrosUK) June 13, 2024

“Zajawka” jak “zajawka” – nic konkretnego nie pokazuje. Fani mogą przynajmniej bez strachu oglądać drugi sezon i nie muszą martwić się, że to ich ostatnie spotkanie z tymi bohaterami. Pierwszy odcinek drugiego sezonu Rodu Smoka zadebiutuje na platformie już 17 czerwca 2024 roku. Kolejne odcinki będą dodawane co tydzień tak, aby zakończyć całą historię w tym sezonie we wrześniu.

Jeśli natomiast jeszcze nie oglądaliście tego serialu i w zasadzie to nie wiecie, skąd taka popularność Rodu Smoka i o co chodzi z platformą Max, zapraszam Was do naszego kompendium wiedzy. Niedawno platforma zastąpiła w naszym kraju HBO Max, co wiąże się z wielkimi zmianami oraz wyraźnymi nowościami.

Źródło: Twitter