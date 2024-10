Na niedługo przed premierą do sieci wyciekła gra Horizon Zero Dawn Remastered. Odświeżona wersja gry od Guerilla Games pojawiła się na materiale wideo, który pozwala zobaczyć nową oprawę graficzną w akcji. Faktycznie, wygląda to naprawdę świetnie.

Wycieka Horizon Zero Dawn Remastered

Premiera Horizon Zero Dawn Remastered już niedługo, a tymczasem gra wycieka do sieci. Jeżeli jeszcze nie wiecie, to ten remaster zagwarantuje nam naprawdę genialną oprawę wizualną. Jedno z wideo prezentuje to, jak wygląda intro gry. Trzeba przyznać, że twórcy włożyli dużo pracy w przygotowanie odświeżonej wersji.

Omawiany filmik z nadchodzącej gry zobaczycie tutaj, a poniżej wideo z tego samego fragmentu, lecz z oryginalnej wersji sprzed kilku dobrych lat:

Premiera nowej wersji Horizon Zero Dawn jeszcze w tym miesiącu. Gra przygotowywana przez Guerillę i Nixxes Software zadebiutuje już 31 października 2024 roku, czyli w najbliższy czwartek. Tytuł będzie dostępny zarówno na PC, jak i na konsolach PlayStation 5.

Źródło: twistedvoxel.com