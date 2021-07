Premiera Horizon Forbidden West i pokaz State of Play. Ponoć poczekamy dłużej

Jeżeli przeciek informacji potwierdzi się, gracze będą musieli jeszcze poczekać na Horizon Forbidden West. Według znanego insidera doszło do opóźnienia.

Jak informuje Jeff Grubb, którego doniesienia w wielu przypadkach (aczkolwiek nie zawsze) potwierdzały się w przeszłości, HFW miałoby zadebiutować dopiero w 2022 roku. Nie doprecyzował dokładnie w którym kwartale odbyłaby się premiera, co może być tym bardziej niepokojące. Podchodziłbym jednak do tych informacji z dystansem, ponieważ na ten moment nie otrzymaliśmy jeszcze żadnych, oficjalnych informacji na ten temat.

Co też ważne, Grubb w tym samym odcinku Giant Bombcast poinformował też o kolejnym State of Play. To miałoby się odbyć już we wrześniu, aczkolwiek nie wiadomo, czy na tym cyfrowym pokazie zobaczylibyśmy Horizon Forbidden West. W mojej opinii byłoby to już jednak bardzo prawdopodobne, bo ostatnie SoP z tą grą miało miejsce pod koniec maja.

Osobiście mam nadzieję, że twórcy po prostu na premierę wydadzą gotową grę z jak najmniejszą liczbą błędów. Czy gra ukaże się w planowanym terminie, czy nie, zrobi mi małą różnicę. W mojej opinii najważniejsze jest to, by deweloperzy dostarczyli pełnoprawny i dopracowane dzieło.

Jaki macie stosunek do opóźnień gier? Wolicie otrzymać niedorobioną produkcję, ale wcześniej? A może kilka miesięcy opóźnienia nie są dla Was wielką ceną? Zachęcam do podzielenia się opinią w komentarzach.