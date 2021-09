Twórcy Horizon Forbidden West szykują jeszcze jedną grę. Są pierwsze szczegóły, nie tego się spodziewałem

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Deweloperzy tworzący Horizon Forbidden West mają w zanadrzu coś jeszcze. Utalentowani twórcy z Guerilla Games rekrutują do nowej gry, przez co poznaliśmy jej wstępne szczegóły.

Na stronie ofert pracy w studiu możemy znaleźć ogłoszenie poświęcone stanowisku Senior Social Systems Designera. Deweloper miałby zająć się sekretnym projektem, nad którym pracuje aktualnie Guerilla Games. Co ciekawe, chyba nie będzie to dodatek do Horizon Forbidden West ani nic podobnego.

Oferta wskazuje, że w nieujawnionej grze znajdziemy systemy, z którymi Guerilla nie miało zbyt dużej styczności. Mowa o elementach, które pozwolą graczom łączyć się ze sobą na różne sposoby. Chodzi tu nie tylko o standardowe mechaniki społecznościowe. W grze mamy zobaczyć również coś na kształt gildii. Co więcej, deweloper miałby pomóc w odkryciu „kreatywnych sposobów na łącznie się graczy wewnątrz gry”.

Powyższe funkcje przypominają nieco to, co mogliśmy zauważyć w Death Stranding. Choć wątpię, aby Guerilla przygotowywało coś podobnego do tworu Kojimy, nie możemy wykluczać, że deweloperzy trochę zainspirują się poprzednim projektem Japończyka. Przypomnę, że Guerilla i Kojima Productions blisko ze sobą współpracowali.

Niemniej zapowiedź nowego projektu twórców Horizon Forbidden West i Zero Dawn może być dość odległa. Póki co ciężko nawet spekulować, kiedy moglibyśmy go zobaczyć.