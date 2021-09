Aktualizacja Horizon Forbidden West na PS5 jednak za darmo! Oto cena przyszłych ulepszeń

PlayStation zmieniło zdanie. Horizon Forbidden West otrzyma darmową aktualizację na PS5. Dodatkowo poznaliśmy ceny przyszłych aktualizacji innych gier.

Niedawna zapowiedź preorderów nowego Horizona spotkała się z bardzo negatywnym odbiorem. Jeśli chcielibyśmy zagrać w grę na PS4 i PS5, musielibyśmy kupić ją dwa razy. Sony nie zaoferowało żadnej opcji bezpłatnej czy nawet kosztującej kilkadziesiąt złotych aktualizacji.

Firma postanowiła zareagować na odzew graczy. Forbidden West jednak otrzyma darmową aktualizację z PS4 na PS5. Jeśli kupicie grę na starszą generację, next-genowe ulepszenia zgarniecie za darmo. Jim Ryan ogłosił zmiany.

Czwartek miał być świętem Horizon Forbidden West i niesamowitego zespołu Guerrilli, który pracuje nad tym, aby dostarczyć grę 18 lutego 2022 roku. Jest jednak jasne, że oferta, którą potwierdziliśmy w naszej zapowiedzi pre-orderów, nie trafiła w dziesiątkę.

W zeszłym roku zobowiązaliśmy się do zapewnienia darmowych aktualizacji dla naszych cross-genowych tytułów, do których należało Forbidden West. Chociaż wpływ pandemii sprawił, że Forbidden West znalazło się poza planowanym czasem premiery, podtrzymujemy naszą (wcześniejszą – red. ) ofertę: Gracze, którzy zakupią grę Horizon Forbidden West na PlayStation 4, będą mogli bezpłatnie zaktualizować ją do wersji na PlayStation 5.

– informuje szef PlayStation, Jim Ryan