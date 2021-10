Hitman 3 – postrzelony NPC wywija breakdance’a na balkonie

YouTuber nagrał ciekawy błąd w grze Hitman 3. „Aktywowany” przez Agenta 47 strażnik wykonuje dziki taniec-połamaniec, po czym upada bez życia na posadzce.

Na koncie użytkownika Trzebiat na YouTube można znaleźć wiele ciekawych filmików dotyczących Hitmana 3. Na jednym z najnowszych youtuber pokazuje zabawny błąd. Postrzelony w głowę NPC najpierw leci wysoko do góry, a później wywija serię zabawnych wygibasów. W końcu uchodzi z niego powietrze i pokonany kładzie się na ziemi.

Całość zobaczycie poniżej. Radzimy oglądać z włączonym dźwiękiem, bowiem sytuacji towarzyszy klimatyczna muzyka – bez niej to nie byłoby to samo.

A jeśli nie mieliście jeszcze okazji zagrać w nową trylogię o Hitmanie, to aktualnie – do 17 października – dostępny jest darmowy trial z jedną z misji w grze. Etap można sprawdzić zarówno na PC, jak i konsolach PS i Xbox. Wszystko, co trzeba mieć, to darmowy zestaw startowy. Szczegóły i potrzebne linki znajdziecie tutaj.