Fan Hitmana 3 zlikwidował cel misji w Anglii, nie robiąc ani jednego kroku [WIDEO]

Użytkownik Reddita Trzebiat1 opublikował wideo, w którym podejmuje się wyzwania zabicia celu misji w Dartmoor bez robienia pojedynczego kroku w grze.

Zadanie w Anglii polega na eliminacji arystokratki Aleksy Carlisle, która zamieszkuje wiktoriańską posiadłość Thornbridge. Aby osiągnąć cel, Trzebiat1 nawet nie wchodzi na teren posesji, nie mówiąc już o włamywaniu się do budynku. Po prostu stoi tam, gdzie postawiono go po wprowadzającej cut-scence – i wykonuje zadanie z bardzo dużej odległości, mierząc do drzew. Alexa nie jest bowiem widoczna z miejsca, w którym stoi gracz – postać znajduje się w budynku.

Wykonanie zadania w ten sposób wymaga w zasadzie oddania dwóch strzałów. Pierwszym strzałem Trzebiat1 wywabia arystokratkę na balkon, a drugim ją zabija. Pytany na YouTube, ile razy próbował, zanim udało mu się osiągnąć cel, gracz odpowiedział, że w sumie odbył około 80 prób. I tylko cztery razy udało mu się oddać pierwszy strzał tak, by wywabić Aleksę na balkon.

Pomysłowy fan Hitmana 3 przyznał, że był przekonany, że zadanie dotyczy wyłącznie wyeliminowania arystokratki. Dopiero później, już podczas praktykowania strzałów do liści, zdał sobie sprawę, że przecież trzeba jeszcze wykraść aktówkę. A tego już nie dało się zrobić bez chodzenia. W dalszej części filmiku widzimy więc Agenta 47 podkradającego się do posesji, sprawdzającego, czy Alexa faktycznie nie żyje – i wynoszącego torbę z dokumentami.

Od premiery tytułu minęło już ponad pół roku. Niemniej tego typu wyczyny pokazują, że Hitman 3 jest wciąż na fali. Możliwość wykonywania misji na różne sposoby wyzwala w graczach pokłady kreatywności i ujawnia ich złowieszczą naturę. Pisaliśmy już chociażby o zamykaniu dziesiątek NPC-ów w chłodni czy rozgniataniu niewinnych postaci w prasie do winogron. A na pewno to nie koniec możliwości, jakie oferuje produkcja od IO Interactive.