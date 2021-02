Jeden z graczy wpadł na pomysł zlikwidowania wszystkich postaci z mapy w argentyńskiej Mendozie za jednym zamachem. Jak? Ogłuszył je i przywlókł pod prasę do owoców.

Hitman słynie z tego, że daje dużą dowolność w sposobach wykonywania misji. Dlaczego chyba nikogo nie powinno dziwić, że niektórzy fani, znudzeni standardowymi metodami eliminacji postaci, zaczynają trochę kombinować. Oto jeden z przykładów.

Fan gry o pseudonimie Teallen96 postanowił pozbyć się wszystkich NPC-ów w lokacji Mendoza w Argentynie przy użyciu prasy do winogron. W tym celu obezwładnił postacie i przyciągnął je pod gigantyczny tłok. Wyczyn ten zajął graczowi ponad 10 godzin. Jak wyglądał finał akcji, możecie zobaczyć poniżej (i to dwa razy; drugi raz z save’a, w innym przebraniu).

Nie jest to pierwsza tego typu sytuacja – niedawno pisaliśmy o tym, jak jeden z fanów skradanki wepchał całą mapę postaci niezależnych do chłodni i próbował je wysadzić. W przeciwieństwie do powyższego przypadku, niezbyt mu to wyszło.

Hitman 3 zadebiutował 20 stycznia. Od tego dnia w skradankę można grać na pecetach, PS4, PS5, Xboksie One i Series S/X. Wydanie na PC będzie ekskluzywem dla Epic Store przez rok od premiery. Planowana jest też wersja tytułu na Switcha, ale jeszcze nie jest znana data jej debiutu.

Dagmara Kottke Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta.