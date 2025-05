Stellar Blade zmierza z PS5 na PC

Jeżeli Sony ma w portfolio jakąś ciekawą grę to możemy oczekiwać, że ta wkrótce trafi na komputery osobiste. Tak było z serią The Last of Us, God of War, Horizon czy wkrótce również i ze Stellar Blade. Ubiegłoroczny hit z PS5 został potwierdzony na pecety, jednak do tej pory nie znaliśmy oficjalnej daty premiery. To się jednak zmieniło, wszystko na skutek… przecieku.

Do sieci trafił zwiastun pecetowej wersji gry wraz z datą premiery. Ten miał zostać udostępniony “przypadkowo”, jednak w internecie nic nie ginie. Stellar Blade trafi na komputery osobiste już 11 czerwca 2025 roku – za niespełna miesiąc.

PlayStation Accidentally Uploaded Stellar Blade PC Trailer To YouTube!



Launches June 11th 2025!#StellarBlade pic.twitter.com/zRUfBQZ6LX — @Zuby_Tech (@Zuby_Tech) May 12, 2025

Gra zadebiutowała wcześniej na PS5 i od razu przyciągnęła uwagę efektowną oprawą, dynamiczną walką i postapokaliptycznym klimatem. Jeśli lubisz widowiskowe starcia w stylu NieR: Automata czy Bayonetty, to zdecydowanie coś dla ciebie. Główna bohaterka, Eve, nie tylko świetnie walczy, ale też niesie na barkach historię, która z czasem wciąga bardziej, niż się początkowo wydaje.

Na PC gra może zyskać drugie życie – o ile oczywiście twórcy zadbają o dobrą optymalizację. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, dostaniemy intensywną, piękną i wciągającą produkcję akcji, która nie boi się łączyć rozwałki z emocjami. Jeżeli szukasz gry, która łączy styl z konkretną rozgrywką i nie boisz się wyzwania – Stellar Blade warto mieć na radarze.

Źródło: Twitter