Wysyp premier od Xbox. Aż 30 nowych gier w tym tygodniu

Jeżeli gracie na konsolach Microsoftu lub na PC, to ten tydzień będzie bardzo ciekawy. W ciągu najbliższych dni do biblioteki Xbox i PC trafi aż 30 tytułów. Microsoft nie pozwoli wam się nudzić. A ciekawych premier nie brakuje, bo nowe gry z pewnością do nich należą.

Gdzie kupić abonament Xbox Game Pass?

Xbox Game Pass to jedna z najciekawszych usług gamingowych dostępnych dziś na rynku — oferuje ogromną bibliotekę gier w świetnej cenie, zwłaszcza gdy skorzystacie z regularnych promocji. W aktualnych ofertach znajdziecie zarówno subskrypcje miesięczne, jak i dłuższe pakiety w atrakcyjnych cenach — idealnych na długie sesje z tytułami pokroju Starfield, Forza Horizon 5, Halo Infinite czy nadchodzącym Call of Duty: Black Ops 6. Jeśli chcecie mieć dostęp do tych i wielu innych gier, warto już teraz sięgnąć po abonament w promocyjnej cenie:

Co istotne, kupując dostęp do usługi za pośrednictwem powyższych linków, nie musicie używać VPN ani stosować żadnych obejść. Wszystkie przedstawione oferty są w pełni legalne i przeznaczone do aktywacji na polskich kontach Xbox i Microsoft. Dzięki temu cały proces zakupu i aktywacji kodu jest prosty, szybki i w 100% bezpieczny.

Mnóstwo premier na Xbox i PC – nowe gry

Przygotuj miejsce na dysku i odłóż trochę gotówki, bo przyszły tydzień na Xboxie zapowiada się naprawdę intensywnie. Microsoft ogłosił, że na konsole Xbox Series X|S, Xbox One oraz PC trafi aż 30 nowych tytułów – i to wszystko w ciągu zaledwie kilku dni. Wśród nich nie zabraknie wyczekiwanych hitów, niespodzianek dla fanów retro oraz perełek dla subskrybentów Game Passa. Najwięcej emocji budzi oczywiście Doom: The Dark Ages, które 15 maja oficjalnie zadebiutuje na Xbox Series X|S i PC. Gracze z wczesnym dostępem już mieli okazję poczuć klimat tej brutalnej, średniowiecznej wizji uniwersum DOOM-a, a teraz przychodzi czas na resztę. Jeśli lubisz miecze, demony i adrenalinę w tempie 180 bpm – to pozycja obowiązkowa. Gra od razu trafi też do Xbox Game Passa, co oznacza, że abonenci będą mogli rzucić się w wir rzezi bez dodatkowych kosztów.

Dwa dni wcześniej, 13 maja, pojawi się The Precinct – policyjny sandbox z perspektywy izometrycznej, który łączy klimat starego GTA z elementami taktycznymi. Wcielasz się w młodego gliniarza, który musi opanować chaos na ulicach miasta. Dynamiczna akcja, pościgi, interwencje – wszystko w oprawie stylizowanej na klasyki lat 90. A jeśli Twoje serce bije w rytmie starych bijatyk z automatów, to 16 maja przyniesie coś wyjątkowego – Capcom Fighting Collection 2. To kolejna paczka pełna kultowych tytułów, w tym mniej znane, ale uwielbiane przez fanów serie, takie jak Darkstalkers, Cyberbots czy klasyczne Street Fightery. Idealna opcja na wieczory z padem i znajomymi.

Pełna lista premier

Poniżej znajdziecie wszystkie nowe gry, które pojawią się w tym tygodniu:

13 maja

CyberCorp — Xbox Series X|S, Xbox One, Windows

Gore Doctor — Xbox Series X|S

Labyrinth Of The Demon King — Xbox Series X|S, Xbox One

Palia — Xbox Series X|S

The Precinct — Xbox Series X|S

14 maja

Anima Flux — Xbox Series X|S, Xbox One

Hidden Kittens: Kingdom of Cats — Xbox Series X|S, Xbox One

Kaiju Big Battel: Fighto Fantasy — Xbox Series X|S, Xbox One

Recycle Bin Battle — Xbox Series X|S, Xbox One

Super Engine GT Turbo SPEC — Xbox Series X|S, Xbox One, Windows

15 maja

American Arcadia — Xbox Series X|S, Xbox One

City Bus Manager — Xbox Series X|S, Xbox One

DOOM: The Dark Ages — Xbox Series X|S, Windows

Forgotten Fields — Xbox Series X|S, Xbox One

Garten of Banban 0 — Xbox Series X|S, Xbox One

Hunt and Fight — Xbox Series X|S, Xbox One

Into the Restless Ruins — Xbox Series X|S

Preserve — Xbox Series X|S, Windows

Shovel Knight Dig — Xbox Series X|S

Stunt Flyer — Xbox Series X|S, Xbox One

Wings of Endless — Xbox Series X|S, Xbox One

16 maja

Capcom Fighting Collection 2 — Xbox Series X|S, Xbox One

Death Park: 4k Remaster — Xbox Series X|S

Escape Sequence — Xbox Series X|S

Hannah’s Day — Xbox Series X|S, Xbox One

Kulebra and the Souls of Limbo — Xbox Series X|S, Windows

Meowsterpiece Museum — Xbox Series X|S

Neon Apex: Beyond the Limit — Xbox Series X|S

Plumber Hero — Xbox Series X|S, Xbox One

SYNESTHESIA — Xbox Series X|S, Xbox One

Zobacz też: Ta gra kosztowała 300 złotych, teraz dorwiecie ją za 4 zł. Mega promocja na fajne RPG

Nowe gry? Jest ich sporo, ale DOOM jest tylko jeden

Chociaż lista jest długa, to zwłaszcza jeden tytuł powinien zwrócić waszą uwagę. Mam tu na myśli nową odsłonę serii DOOM. Nowe gry, choć jest ich wiele, mają oczywistą perłę w koronie, jeżeli mowa o premierach w tym tygodniu.

DOOM: The Dark Ages to nowa, brutalna wizja klasycznej serii, która zamiast futurystycznych korytarzy serwuje średniowieczne piekło na ziemi. Tym razem Doom Slayer ląduje w świecie rodem z mrocznych legend – pełnym zamków, katakumb i obleśnie szczegółowych demonów. To nadal DOOM, ale podany inaczej: cięższy, brudniejszy i jeszcze bardziej intensywny. Zamiast nowoczesnego sprzętu i kosmicznych baz mamy zbroje, ogromne miecze, tarany oblężnicze i broń stylizowaną na średniowieczne narzędzia zniszczenia — chociaż klasyki, jak shotgun czy wyrzutnia rakiet, oczywiście wracają. Walka pozostaje taka, jaką gracze uwielbiają: szybka, agresywna i bezlitośnie satysfakcjonująca. Rytm dyktuje nie tylko tempo strzelania, ale i mocarny soundtrack, który – zgodnie z tradycją – wbija się w kręgosłup i nie puszcza do napisów końcowych.

Gra oferuje pełną kampanię fabularną dla jednego gracza i zupełnie nowy zestaw potworów do odstrzału, w tym zupełnie świeże, przerażające projekty przeciwników. Lokacje są ogromne, nastrojowe i zaprojektowane z myślą o tym, by każda potyczka była widowiskiem. DOOM: The Dark Ages to nie tylko kolejna część serii – to potężny reset klimatu, który może zaskoczyć nawet długoletnich fanów. Premiera zaplanowana jest na 15 maja 2025 roku, a gra trafi na Xbox Series X|S oraz PC i PS5, dostępna od dnia debiutu w Xbox Game Pass. Jeśli marzyłeś, żeby rozczłonkowywać demony przy dźwiękach metalowych riffów w scenerii rodem z piekielnego średniowiecza – będzie ku temu idealna okazja. Dokładnie tak, jak w poprzednich odsłonach, ale jeszcze lepiej. I bardziej brutalnie, co potwierdzają najnowsze recenzje.

Zobacz też: Control 2 tańsze, niż Alan Wake 2. Remedy już wie, jak osiągnąć sukces

Jeszcze więcej premier w drodze

Omawiane wyżej gry to oczywiście premiery, które pojawią się na rynku w tym tygodniu. Mimo krótkiego okresu, jest ich dość sporo. Jeszcze ciekawiej robi się jednak wtedy, gdy rzucimy okiem na planowane debiuty w Xbox Game Pass w tym roku. Nowe gry, które trafią do abonamentu Microsoftu to coś, co przyciąga do tej usługi. A takich debiutantów nie brakuje. Pełną listę debiutantów w Game Pass na 2025 znajdziecie poniżej:

Maj 2025

Anno 1800 – 1 maja 2025

– 1 maja 2025 Call of Duty: Modern Warfare II – 1 maja 2025

– 1 maja 2025 Dredge – 6 maja 2025

– 6 maja 2025 Revenge of the Savage Planet – 8 maja 2025

– 8 maja 2025 Doom: The Dark Ages – 15 maja 2025

– 15 maja 2025 TO A T – 28 maja 2025

– 28 maja 2025 Spray Paint Simulator – maj 2025 (dokładna data nieznana)

Lipiec 2025

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 – 11 lipca 2025

2025 (konkretna data debiutu w usłudze nieznana)

Winter Burrow – początek 2025

– początek 2025 Dead Static Drive – Q1 2025

– Q1 2025 Abiotic Factor – lato 2025

– lato 2025 Wheel World – lato 2025

– lato 2025 Ninja Gaiden 4 – jesień 2025

– jesień 2025 Lost in Random: The Eternal Die

FBC: Firebreak

The Outer Worlds 2

Kulebra and the Souls of Limbo

Little Rocket Lab

Subnautica 2 (Game Preview)

(Game Preview) The Alters – końcówka 2025

– końcówka 2025 Sleight of Hand

Wuchang: Fallen Feathers

Moonlighter 2: The Endless Vault

Tanuki: Pon’s Summer

Buckshot Roulette

Mixtape

Bounty Star: The Morose Tale of Graveyard Clem

Witchbrook – zima 2025

– zima 2025 Hollow Knight: Silksong

Nieco później – gry na 2026 rok

Replaced

Fable

Niepotwierdzona data premiery

State of Decay 3

Sopa

Pigeon Simulator

Sniper: Ghost Warrior Contracts 2

Ark II

Nirvana Noir

Volcano Princess

Echo Weaver

Vapor World

Voidtrain

Way to the Woods

Descenders Next

Clockwork Revolution

Contraband

Gears of War: E-Day

Harmonium: The Musical

Everwild

Bushiden

Marauders

Routine

Robi wrażenie, prawda?

Źródło: Opracowanie własne, trueachievements.com