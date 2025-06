Stellar Blade ledwo co zadebiutowało na PC, a już stało się hitem. Milion sprzedanych egzemplarzy w trzy dni, rekordy na Steamie i status najlepiej przyjętego portu z PlayStation w historii. I zasłużenie — gra to petarda: dynamiczna akcja, dopracowana walka, piękna oprawa i niesamowita optymalizacja. Ale nawet najlepsza optymalizacja nie zawsze wystarczy, gdy masz kilkuletni sprzęt. Na szczęście społeczność modderska jak zwykle nie zawodzi.

Mod do Stellar Blade na PC poprawia wydajność

Wśród setek modów do Stellar Blade dostępnych już na Nexus Mods, jeden zasługuje na szczególną uwagę. Nie zmienia wyglądu postaci, nie dodaje śmiesznych strojów ani efektów specjalnych. Robi coś znacznie bardziej przydatnego: wyciska z gry dodatkową płynność. Bez kombinowania, bez ryzyka, bez magii — tylko sprytne poprawki w ustawieniach silnika gry. Działa na wszystkim — od potężnych RTX-ów po stare, zmęczone GTX-y. Autor testował go m.in. na GTX 1660 Ti, gdzie różnica była natychmiastowa: ze spadających do 45 fps-ów zrobiło się stabilne, gładkie 60. I to bez poświęcania jakości grafiki.

Mod to zestaw drobnych, technicznych zmian w konfiguracji gry, które:

Poprawiają synchronizację klatek

Redukują mikroprzycięcia i frametime spikes

Usprawniają zarządzanie pamięcią

Zmniejszają obciążenie CPU w bardziej wymagających scenach

Brzmi technicznie? Spokojnie — wszystko sprowadza się do przekopiowania kilku plików i kliknięcia „uruchom”. Nie trzeba być informatykiem, żeby z tego skorzystać.

Pobierzecie go z Nexus Mods.

Mod znajdziesz na Nexus Mods. Instalacja? Pięć minut roboty: kopiujesz pliki do folderu gry, restartujesz Stellar Blade, włączasz tryb „Exclusive Fullscreen” i gotowe. Działa od razu.

Źródło: xda-developers.com