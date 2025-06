Stellar Blade wielkim sukcesem na PC. Gdzie kupić grę najtaniej?

Premiera Stellar Blade na PC okazała się sporym sukcesem. Tytuł od razu wskoczył do czołówki najchętniej odpalanych gier na Steam, osiągając szczyt 100 426 jednoczesnych graczy już pierwszego dnia. To bardzo solidny wynik, zwłaszcza jak na produkcję, która wcześniej była dostępna wyłącznie na PlayStation 5. Gra szybko zebrała pozytywne recenzje od graczy i wygląda na to, że wersja PC również cieszy się dużym zainteresowaniem.

Gdzie kupić Stellar Blade najtaniej na PC?

Standardowa wersja Stellar Blade na Steam kosztuje obecnie 299 zł, natomiast edycja Complete Edition wyceniona jest na 389 zł. To sporo, szczególnie jeśli ktoś dopiero chce sprawdzić grę. Na szczęście w sieci można znaleźć sporo lepsze oferty. Instant Gaming oferuje klucze aktywacyjne na Steam w znacznie niższych cenach:

To oznacza, że można zaoszczędzić odpowiednio ponad 70 zł lub ponad 100 zł względem oficjalnej ceny na Steam. Jeśli więc planujesz zagrać w nową produkcję od Shift Up na PC, zdecydowanie warto rzucić okiem na te opcje. Szczególnie, że druga część powstaje!

Gra przenosi nas w niedaleką przyszłość, kiedy ludzkość musiała opuścić Ziemię po inwazji przerażających istot zwanych Naytiba. Pozostałości cywilizacji zostały zniszczone, a resztki populacji uciekły na kolonie w przestrzeni kosmicznej. W tej sytuacji na ratunek rusza EVE, główna bohaterka gry, której zadaniem jest odzyskanie planety.

Stellar Blade to widowiskowy miks gry akcji i RPG. Walka odbywa się w czasie rzeczywistym i przypomina to, co znamy z takich tytułów jak Nier: Automata czy Bayonetta, z dynamicznymi sekwencjami, efektownymi kombinacjami ciosów i szybkimi unikami. Ale gra oferuje też nieco więcej, czyli eksplorację, zagadki, a także głęboką warstwę fabularną, w której nic nie jest do końca oczywiste. Przemierzając opustoszałe miasta i ruiny, EVE odkrywa kolejne tajemnice ludzkości i zaczyna zadawać pytania o prawdziwy cel swojej misji.

Źródło: Opracowanie własne + SteamCharts