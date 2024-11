Helldivers 2 z gigantycznym sukcesem. Nagroda i kamień milowy osiągnięte

Twórcy ze studia Arrowhead mają powody do dumy. Ich gra dopiero co została nagrodzona w kilku kategoriach na Golden Joystick Awards, a do tego udało się jej przekroczyć ogromną liczbę graczy. Helldivers 2 to zdecydowanie jedna z ciekawszych produkcji tego roku.

Helldivers 2 znowu z sukcesami

Wydana na początku tego roku kooperacyjna strzelanka nieustannie budzi pozytywne emocje wśród graczy. Popularność znalazła swoje ujście na niedawnej gali Golden Joystick Awards. Tytuł zebrał tam kilka statuetek:

Najlepsza gra konsolowa

Najlepsza gra multiplayer

Najlepszy trailer

Co więcej, twórcy pochwalili się ciekawym osiągnięciem. Okazuje się, że produkcja przekroczyła właśnie liczbę 15 milionów graczy na PC i PS5. To świetny i w pełni zasłużony wynik. Kto z was dołożył do tego swoją cegiełkę?

Helldivers 2 to doskonała pozycja dla fanów kooperacyjnych strzelanek, którzy szukają intensywnej i pełnej wyzwań rozgrywki. Gra oferuje unikalne połączenie szybkiej akcji, humoru i satyry, co sprawia, że jest to pozycja obowiązkowa dla każdego, kto ceni sobie oryginalne doświadczenia. A tytuł ogracie zarówno na PS5, jak i na PC. Debiut na dwóch platformach z pewnością pomógł w dobiciu do tak wysokiej liczby graczy. Co ważne, tytuł nadal ma szalenie zaangażowaną i liczną społeczność.

