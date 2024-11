Gra Roku 2024 i nie tylko. Wyniki Golden Joystick Awards

Chociaż większość graczy czeka przede wszystkim na The Game Awards, to nie możemy zapominać o innych galach. A tak się składa, że właśnie odbyło się 42. Golden Joystick Awards, na której rozdano sporo nagród. Co ważne, na wiele z nich wpływ mieli sami gracze, bo to właśnie ich głosowania przyczyniły się do nagrodzenia poszczególnych tytułów. Również w tej najważniejszej i flagowej kategorii, czyli Gra Roku 2024.

Pewnie nie będziecie zaskoczeni, choć nie wiadomo — tak czy inaczej, tytuł najlepszej gry tego roku przypadł Black Myth: Wukong. Produkcja akcji z elementami soulslike zgarnęła najwięcej głosów i zdobyła uznanie zarówno fanów, jak i krytyków. Twórcy będą mogli przykleić złoty znaczek na reedycję, o ile takową planują. Nie był to wybór kontrowersyjny – tytuł jest piekielnie dobry!

Wszystkie nagrody z gali

Poniżej znajdziecie wyniki głosowania w najciekawszych kategoriach:

Najlepsza opowieść – Final Fantasy VII Rebirth (głosowanie publiczne)

(głosowanie publiczne) Najlepszy projekt artystyczny – Black Myth: Wukong (głosowanie publiczności)

(głosowanie publiczności) Najlepsza gra wieloosobowa – Helldivers 2 (głosowanie publiczności)

(głosowanie publiczności) Najlepszy projekt audio – Astro Bot (głosowanie publiczne)

(głosowanie publiczne) Najlepsze rozszerzenie gry – Elden Ring Shadow of the Erdtree (głosowanie publiczne)

(głosowanie publiczne) Najlepsza gra niezależna wydana własnym nakładem – Another Crab’s Treasure (głosowanie publiczne)

(głosowanie publiczne) Najlepsza gra niezależna – Balatro (głosowanie publiczne)

(głosowanie publiczne) Studio Roku – Team ASOBI (głosowanie publiczne)

(głosowanie publiczne) Najlepsza ścieżka dźwiękowa – Final Fantasy VII Rebirth (głosowanie publiczne)

(głosowanie publiczne) Najlepszy zwiastun gry – Helldivers 2 (głosowanie publiczne)

(głosowanie publiczne) Najlepsza gra we wczesnym dostępie – Lethal Company (głosowanie publiczne)

(głosowanie publiczne) Nadal w grze – Mobile – Honkai: Star Rail (głosowanie publiczne)

(głosowanie publiczne) Nadal gramy – Konsole i PC – Minecraft (głosowanie publiczne)

(głosowanie publiczne) Nagroda Streamers’ Choice Award – Chained Together (wybrana przez krytyków)

(wybrana przez krytyków) Nagroda Breakthrough – Balatro (wybrana przez krytyków)

(wybrana przez krytyków) Najlepszy sprzęt do gier – Steam Deck OLED (głosowanie publiczne)

(głosowanie publiczne) Najlepsza adaptacja gry – Fallout (głosowanie publiczne)

(głosowanie publiczne) Najlepsza aktorka drugoplanowa – Briana White (głosowanie publiczności)

(głosowanie publiczności) Najlepszy wykonawca wiodący – Cody Christian (głosowanie publiczności)

(głosowanie publiczności) Gra PC Roku – Satisfactory (głosowanie publiczne)

(głosowanie publiczne) Gra konsolowa roku – Helldivers 2 (głosowanie publiczne)

(głosowanie publiczne) Nagroda Critics’ Choice Award – Helldivers 2 (wybrana przez krytyków)

(wybrana przez krytyków) Najbardziej oczekiwana gra – Grand Theft Auto VI (głosowanie publiczne)

(głosowanie publiczne) Najlepsza gra roku – Black Myth: Wukong (głosowanie publiczności)

Jak oceniacie wybór w poszczególnych kategoriach? Trzeba przyznać, że chińska produkcja zdobyła uznanie milionów graczy i jest po prostu piekielnie dobra. Czy jednak na pewno zasługuje na miejsce numer 1? Dajcie znać, jak wy to widzicie.

