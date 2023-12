Hellblade II wygląda zjawiskowo. Przepiękny zwiastun nadchodzącego hitu

W trakcie imprezy The Game Awards 2023 Ninja Theory pochwaliło się postępem prac nad Hellblade II. Gra, jak zwykle, wygląda wybitnie dobrze.

Jeżeli na zwiastunie gry o nękanej problemami i chorobą wojowniczce, która doświadczyła straty najbliższej osoby i musi poradzić sobie w nowym świecie, z kolejnymi demonami i wrogami, czujemy niepokój, napięcie, współczucie i żal, to wiemy, że będzie to dobra gra. Tak właśnie jest w przypadku Senua’s Saga: Hellblade II.

Ninja Theory od dawna dłubie nad swoją nową pozycją, a my tylko raz na jakiś czas dostajemy skrawki materiałów. Nowy zwiastun jest znacznie bardziej konkretny. Słychać muzykę prześwietnego Heilung oraz widać urywki rozgrywki z właściwej gry. Do tego sama Senua przybliża nam fabularne zawirowania, które doprowadziły ją do tego punktu, w którym znów idzie „na wojnę”. Zdecydowanie warto.

Gra jest także przepiękna. Już wcześniej Microsoft zachwalał technologie wykorzystane przez deweloperów, ale wydaje się, jakby było tylko coraz lepiej. Hellblade II może być jedną z najpiękniejszych gier tej generacji. Tylko czy długo jeszcze musimy na nią czekać?

Okazuje się, że nie, bo nowe dzieło Ninja Theory ma faktycznie zadebiutować w 2024 roku, o czym akurat wiedzieliśmy. Na razie nie ma więc kolejnych przesunięć. Z dwojga złego lepiej chwilę poczekać niż dostać coś, co niekoniecznie będzie odpowiadać oczekiwaniom graczy.