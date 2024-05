Całkiem możliwe, że gracie w Hellblade 2 nie tak, jak powinniście. Twórcy gry z Ninja Theory postanowili odnieść się do najlepszego sposobu na chłonięcie rozgrywki w ich najnowszej produkcji. Do osiągnięcia pełnej immersji niezbędne będzie skorzystanie z pewnego gamingowego akcesorium.

Hellblade 2 tylko w słuchawkach!

Jak przyznają twórcy ze studia Ninja Theory, wszystkim graczom zalecają rozpoczęcie rozgrywki w słuchawkach. Żadne głośniki nie oddadzą efektu, z jakim nagrane dialogi i głosy wybrzmią w headsecie podczas gry w Hellblade 2.

W zasadzie dowolne słuchawki spełnią swoje zadanie i jest to po prostu najlepszy sposób na poznanie tej gry, ponieważ zespół nagrał dźwięk za pomocą mikrofonu binauralnego, dając słuchaczom „realistyczne wrażenie przestrzeni 3D”. Ninja Theory

Rozgrywka ze słuchawkami ich zdaniem znacząco zyskuje, dlatego zachęcają nas, aby do gry wybrać właśnie headset. Co wy na to?

Przyznam, że deweloperzy z Ninja Theory mają sporo racji. Rozgrywka w Hellblade 2 na słuchawkach nabiera zupełnie innego, lepszego wymiaru. To zasługa świetnie przygotowanych nagrań dźwiękowych m.in. głosów w głowie głównej bohaterki. Te notorycznie szepczą i odnoszą się do poczynań Senui, a tworzony przez nie klimat jest niesamowity. Dość powiedzieć, że to jedna z niewielu gier tak mocno bazujących na aspekcie dźwiękowym. Jeżeli chcecie w stu procentach pochłonąć ten mroczny klimat, to słuchawki zdecydowanie okażą się słusznym wyborem.

Przypominam, że najnowsze dzieło Ninja Theory miało swoją premierę 21 maja 2024 roku. Gra jest dostępna na PC i konsolach Xbox Series X|S. Tytuł bez trudu ogracie w ramach abonamentu Xbox Game Pass, co też wielu spośród graczy dokonało, biorąc pod uwagę nieco słabą sprzedaż gry.

