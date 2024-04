Lubicie krótkie gry? Twórcy Hellblade 2 twierdzą, że tak

W jednej z ostatnich wypowiedzi szef studia Ninja Theory, Dom Matthews wyjawił, że w obecnych czasach dystrybucja cyfrowa otworzyła drzwi dla znacznie bardziej zróżnicowanych gier. Produkcje wydawane cyfrowo mogą być gigantyczne i rozbudowane, podczas gdy inne oferować będą bardziej konkretną i krótszą historię. To zresztą świetny scenariusz dla graczy. Jego zdaniem współcześnie bardziej preferujemy produkcje, które nie trwają aż tak długo.

Chciałbym jednak powiedzieć, że odkąd dystrybucja cyfrowa stała się czymś powszechnym, otworzyła ona branżę na gry wszelkich kształtów i rozmiarów, co moim zdaniem jest naprawdę świetne. Jestem więc bardzo zadowolony, że jest wiele osób, którym tak naprawdę podobają się krótsze doświadczenia, coś, przy czym mogą usiąść w dowolny piątkowy wieczór, założyć słuchawki, wyłączyć światła i w pewnym sensie zatopić się w doświadczeniu oraz gracze, którzy niekoniecznie chcą czegoś, co będzie trwało 50 godzin, 100 godzin, a więc tyle, ile potrzeba. A ja należę do tych osób, które lubią krótsze gry.

Dom Matthews