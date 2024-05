Już jest — dokładnie dziś swoją wyczekiwaną premierę miała gra Senua’s Saga: Hellblade 2 od studia Ninja Theory. My jesteśmy już po pierwszych recenzjach, zatem przyszedł czas na dodanie tej udanej produkcji do swojej biblioteki. Gdzie najlepiej ją kupić? Mamy dla was świetną opcję.

Premiera Hellblade 2. Gdzie kupić grę na PC i konsole?

Za nami premiera gry Senua’s Saga: Hellblade 2, którą od kilku lat przygotowywało studio Ninja Theory. Wbrew niektórym obawom, produkcja okazała się być świetnym, prawdziwie next-genowym tytułem. Oceny na Metacritic nie pozostawiają złudzeń. To bardzo udana gra, która oferuje mroczną, tajemniczą historię i niesamowicie prezentującą się oprawę graficzną.

Gra oferuje nietuzinkową opowieść dla jednego gracza, która wyróżnia się na tle popularnych obecnie gier na wiele godzin. W tym wypadku nie ma mowy o przytłaczającej opowieści ciągnącej się w nieskończoność. Dzieło Ninja Theory zapewnia nam krótszą, bo zakrojoną na około 7-8 godzin historię z intensywnym przebiegiem akcji. Jeżeli jesteście fanami bardzo dobrych gier dla jednego gracza, to tytuł ten jest dla was idealny.

Gdzie kupić Hellblade 2 na PC i Xbox Series X|S? Oto najlepsza oferta dostępna dla polskich graczy:

Wersja gry oferowana z powyższego linku działa zarówno na PC, jak i konsolach Microsoftu, czyli Xbox Series X oraz S. Co ważne, tytuł jest kolejną produkcją dostępną na rynku jedynie w wersji cyfrowej. Oznacza to, że fani pudełek muszą obejść się smakiem i zadowolić wersją cyfrową. Nie ma to jednak tak dużego znacznie w przypadku gry, która wygląda tak genialnie. Tak, to prawdziwa gra nowej generacji.