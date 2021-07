Hell Let Loose wychodzi dziś ze wczesnego dostępu. Masa nowości w grze i gorący trailer na premierę

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Hell Let Loose dziś wychodzi ze wczesnego dostępu na PC, a twórcy z tej okazji przygotowali trailer premierowy. To FPS multiplayer osadzony w realiach II wojny światowej.

Jeszcze niedawno Hell Let Loose wszyscy posiadacze kont na Steam mogli przez weekend przetestować za darmo. Być może produkcja przypadła Wam do gustu, a dzisiejsza premiera pełnej wersji jest dobrym powodem, by ponownie sięgnąć po tę produkcję. Zobaczcie na własne oczy, jak prezentuje się wspomniany wcześniej zwiastun:

Warto wspomnieć, że wraz z wyjściem z Early Accessu do gry wprowadzono masę nowej zawartości. Aktualizacja okraszona numerem 10 przynosi ze sobą dwie nowe mapy – Stalingrad i Kursk. Nie zabrakło też łącznie ponad 20 nowych broni i gadżetów, a także czterech kolejnych pojazdów. Do produkcji wprowadzono także siły radzieckie.

HLL nie jest typowym FPS-em multiplayer. Drużyny po 50 graczy mierzą się ze sobą, będąc podzielonymi na żołnierzy o różnym stopniu oficerskim. Ważną rolą jest tutaj współpraca zespołowa i trzymanie się powierzonego planu.

Może macie już doświadczenie ze wcześniejszą wersją omawianej w artykule gry? Jakie są Wasze opinie? W chwili pisania tego artykułu produkcja zebrała na Steam w ostatnim czasie „Bardzo pozytywne” recenzje. Przewija się w nich najczęściej, że jest to jeden z tytułów, które najlepiej oddają realia II wojny światowej.