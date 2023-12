Hell Let Loose dostępne za darmo. Nowe tytuły w ramach Xbox Free Play Days

Ostatnie listopadowe Xbox Free Play Days przyniosło ze sobą 4 świetne gry do ogrania na konsolach Xbox. Jednym z tytułów za darmo jest Hell let Loose, ale poza tym gracze mogą przetestować 3 inne tytuły. Sprawdźcie, w jakie gry możecie już teraz zagrać w ramach abonamentu Xbox Game Pass Ultimate i Xbox Game Pass Core.

Hell Let Loose w Xbox Free Play Days

Gracze posiadający jeden z dwóch abonamentów (Xbox Game Pass Ultimate lub Xbox Game Pass Core) mogą skorzystać z nowej oferty Xbox Free Play Days. Ostatni listopadowy zestaw gier to cztery świetne produkcje. Wśród nich znajdziemy m.in. Hell Let Loose, czyli trudną i piekielnie wciągającą strzelankę w realiach II Wojny Światowej. Jakie gry są dostępne? Oto lista:

Hell Let Loose (Xbox Series X|S)

Dead by Daylight (Xbox Series X|S i Xbox One)

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (Xbox Series X|S i Xbox One)

DriftCE (Xbox Series X|S i Xbox One)

Gry są dostępne za darmo w okresie od 30 listopada do 3 grudnia, dlatego warto się pospieszyć. Później będą już niedostępne, a przynajmniej nie w ramach darmowego okresu, podczas którego można je przetestować i być może kupić. Który tytuł najbardziej was zainteresował? Całkiem prawdopodobne, że to właśnie Hell Let Loose przyciągnie uwagę największej liczby graczy.

Gra została stworzona przez Team17, a swoją premierę miała w lipcu 2021 roku. To specyficzny tytuł, bo mowa o strzelance osadzonej w drugowojennych realiach, która stara się wiernie odwzorować piekło i trud wojny. W grze nie uświadczymy głaskania gracza czy wybaczania błędów. Twórcy postawili sobie za cel aby możliwie wiernie i realistycznie oddać tamte realia.

Tym samym nie jest to tytuł dla każdego, bo rozgrywka jest po prostu trudna. Xbox Free Play Days to zatem świetna okazja do przetestowania, czy produkcja przypadnie nam do gustu. Poza tym jest dostępna również na PC (Steam) i PlayStation 5. Zainteresowani?