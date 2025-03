Steam rozdaje za darmo, więc pozostaje tylko odebrać. Łącznie aż 3 prezenty

Valve lubi rozdawać prezenty, choć nie są to tego typu podarki, które tak bardzo uwielbiają gracze. Nie chodzi niestety o gry za darmo czy inne dodatki lub tego typu rzeczy, a z pozoru błahe dodatki do profilu. W praktyce jednak takie rozdawnictwa cieszą się sporą popularnością. Wiele osób regularnie korzysta z okazji, dzięki której nie muszą wydawać ani grosza, by zgarnąć gratisy.

Trzy dodatki do profilu Steam to tym razem animowany awatar, animowana ramka awatara oraz specjalna, animowana naklejka. Wszystkie trzy idealnie do siebie pasują, reprezentując główne założenia trwającej właśnie akcji. Jak więc sama nazwa wskazuje, nawiązują projektem do gier o budowaniu miast i symulatorów kolonii. Awatara i ramkę wykorzystacie w swoim publicznym profilu, z kolei naklejki użyjecie m.in. w rozmowach ze znajomymi.

Aby je zgarnąć, należy udać się na powyższy link, zalogować na swoje konto Steam i przypisać każdy produkt osobno do konta. Alternatywnie możecie tego dokonać również za pośrednictwem aplikacji, wybierając Sklep Punktów, a następnie odbierając wszystkie darmowe rzeczy.

Z kolei jeśli Festiwal Budowania Miast i Symulatorów Kolonii brzmi jak coś wartego uwagi, polecam zapoznać się z pełną ofertą na tej stronie. Znajdziecie tam wiele ciekawych i wartych uwagi pozycji, z czego większość mocno przeceniono. Poza tym sprawdzicie nadciągające nowości, choćby za sprawą wersji demonstracyjnych.

Źródło: Steam