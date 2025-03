Steam dla Xbox? Microsoft przypadkowo pokazał krok w kierunku rewolucji

Steam może pojawić się na urządzeniach Xbox, jeszcze bardziej zbliżając je do PeCetów. Wiemy to przez… oficjalną grafikę opublikowaną przez Microsoft.

Największa platforma cyfrowej dystrybucji znana chyba każdemu graczowi na komputerach osobistych może pojawić się na ekosystemie Xbox. Brzmi jak niewiarygodny przeciek albo totalne szaleństwo, ale źródłem jest oficjalna grafika Microsoftu.

Steam dla Xbox? Coś takiego!

Microsoft od dawna dodaje coraz więcej funkcji do aplikacji Xbox na PC, ale najnowsze wieści rozbudzają jeszcze większe nadzieje, potencjalnie nawet rewolucyjne dla całego ekosystemu. Ten, co ciekawe, miałby zresztą przy okazji kolejnych generacji bardziej przypominać komputery PC. W ten sposób tworzenie gier na tę platformę byłoby o wiele prostsze, bo powstałyby tytuły na PC z myślą o bardzo konkretnej specyfikacji. Plany Microsoftu są i tak ambitne, bo przecież firma pracuje również nad swoim własnym handheldem.

Wracając jednak do tematu symbiozy PC i Xbox, firma mogła ostatnio się wygadać. Jak zauważyli uważni internauci w ostatnim wpisie na blogu pojawił się ciekawy obrazek. W domyśle przedstawia on cały ekosystem Xbox z grami dostępnymi na wielu platformach i systemach. We wpisie na szczególną uwagę zasłużył nowy interfejs użytkownika konsoli. UI w nowej formie ma pojawić się na PC, konsolach Xbox czy platformach mobilnych. Na zdjęciu (poniżej) widać jednak ekran z kilkoma filtrami, w tym… z filtrem „Steam”.

O sprawie szybko doniosło The Verge. Xbox usunął zdjęcie, najwyraźniej zdając sobie sprawę z pomyłki, ale redakcja wspomnianego serwisu twierdzi, że nie był to błąd, a po prostu zwyczajna pomyłka kogoś odpowiedzialnego za obrazek i wpis. Zwiastować ma pełną zapowiedź nowych opcji.

Powiedziano mi, że Microsoft jest wciąż na wczesnym etapie aktualizacji aplikacji Xbox, więc firma może nigdy nie udostępnić funkcji wyświetlania wszystkich gier Steam, ale ten render pokazuje, jak mogą się one ostatecznie pojawić. Szef Xbox, Phil Spencer, już wcześniej zasugerował, że sklepy PC, takie jak Epic Games Store i Itch.io, mogą pewnego dnia pojawić się na konsolach Xbox. – czytamy

Wskazuje to więc na potencjalną rewolucję, w której platforma Steam (i zresztą nawet nie tylko ona) mogłaby trafić na konsole Xbox. Gracze w ten sposób widzieliby wszystkie swoje gry, nawet z „konkurencyjnych” platform. Warto wiedzieć, że Xbox Game Bar ma możliwość uruchamiania gier Steam po ustawieniu go w tryb kompaktowy, ale apka Xbox nie ma takiej opcji. Nie widzi również całej biblioteki gracza na Steam.

Źródło: Windows Central / The Verge