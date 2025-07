Hades 2 na finiszu. Opublikowana aktualizacja ma być ostatnią przed wersją 1.0

Są tu jacyś fani Hadesa? Jeśli tak, to możecie powoli zacząć przygotowywać się do świętowania. Przedstawiciele studia Supergiant Games ogłosili bowiem, że udostępniona niedawno aktualizacja The Unseen to prawdopodobnie ostatni patch przed oficjalnym debiutem pełnej wersji drugiej części cyklu. Aktualizacja z numerem 10 wprowadziła do gry szereg nowości i poprawek. Studio zapowiada, że teraz skupi się na dopracowaniu finalnej wersji oraz przygotowaniu prawdziwego zakończenia.

Hades 2 już niedługo w pełnej wersji

Wśród nowości znalazła się mechanika Vow of Rivals, pozwalająca graczom zmierzyć się z trudniejszymi wersjami bossów, a także ukryte aspekty broni, które rozszerzają dostępne już wcześniej możliwości. Dodatkowo patch poprawia balans i usuwa irytujące przypadki zablokowania postaci przez ciągłe ataki przeciwników, co było jedną z tych częściej zgłaszanych uwag graczy.

Trzeba jednak zaznaczyć, że dwójka pozostaje w fazie wczesnego dostępu na komputerach osobistych. Na ten moment nadal nie doczekała się też oficjalnej daty premiery. Jednakże zapowiedź, że patch 10 może być ostatnim przed wersją 1.0 sugeruje, iż finalna odsłona jest już bliżej niż dalej. Pełna wersja zaoferuje dodatkowe dopracowanie oraz pełnoprawne zakończenie fabularne.

W Hadesie 2 wcielamy się w Melinoë, siostrę znanego z pierwszej części Zagreusa. Tym razem celem jest jednak infiltracja podziemi, pokonanie Chronosa – Tytana Czasu – oraz uratowanie Hadesa. Gra odwraca wiele elementów znanych z pierwszej części i wprowadza nowy mitologiczny wątek, który również obejmuje odwieczny konflikt na Olimpie.

Źródło: GamingBolt