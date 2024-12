Gwint z Wiedźmina jako fizyczna gra karciana. Znamy cenę i datę premiery

To chyba jedna z najlepszych wiadomości w ostatnim czasie, a do tego taka, na którą musieliśmy czekać wręcz zbyt długo. W końcu Gwint to już fenomen, a cyfrowe wydania i obecność w formie mini-gry w Wiedźminie 3 tylko to potwierdzają.

Gwint jako osobna, fizyczna gra karciana

Były gry wideo, a raz było nawet limitowane wydanie Gwinta dla tych, którzy zdecydowali się na zakup pudełkowych edycji DLC do Wiedźmin 3: Dziki Gon. W trakcie, gdy CD Projekt RED zajęte jest jednak pracami nad Wiedźminem 4, dwie brytyjskie firmy łączą siły w celu wydania nowej, tym razem nie aż tak limitowanej i ograniczonej wersji Gwinta. To doskonale znana graczom ta sama gra karciana. Co więcej, w zestawie możemy liczyć na sporo atrakcji. Dostaniemy przecież ponad 400 kart, matę oraz zbiór zasad.

Fizyczne wydanie Gwinta ma trafić na rynek gdzieś w trzecim kwartale 2025 roku. Prognozowana cena to około 45 funtów brytyjskich, co daje mniej więcej 230 zł. Nie potwierdzono jeszcze dostępności i konkretnej ceny w Polsce.

Gwint to największa „gra w grze” w historii mediów. Po 10 latach oczekiwania z dumą współpracujemy z No Loading Games, aby przenieść tę ukochaną grę na stoły w zachwycającym wydaniu. Niezależnie od tego, czy będzie to pamiątka dla fanów Geralta i jego przygód, czy gra dla entuzjastów karcianych rozgrywek, Gwint stanie się jedną z najgorętszych gier 2025 roku. – powiedział Rob Trounce, menedżer ds. marketingu w Hachette Boardgames UK

Nie będzie to ponownie to samo wydanie, co w formie dodatku do fizycznych wydań DLC. Gracze mogą spodziewać się jeszcze wierniejszego odwzorowania zasad z Wiedźmina 3.

Źródło: vg247