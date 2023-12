Polacy liczą czarnoskórych w zwiastunie GTA VI i myślą, że jest ich za dużo

Wykop znowu zaskakuje, choć nie wiem nawet, czy nie było to do przewidzenia. Polscy gracze kontratakują, chwaląc się biegłością w kolejnej dziedzinie – znajomości demografii Stanów Zjednoczonych. No bo jak inaczej nazwać to, że po dogłębnej analizie zwiastuna GTA VI uważają, że coś tu się nie zgadza? I tak, chodzi o czarnoskóre postacie.

Sprawa pojawiła się już w mediach, ale przyznam, że zwrócił mi na nią uwagę jeden ze znajomych (dzięki! Albo i nie…), który zaczął wysyłać przykłady wykopowego toku myślenia, pod którego wrażeniem był zaledwie parę minut po tym, gdy pojawił się wielce oczekiwany zwiastun. Okazuje się bowiem, że Rockstar wypuszczając materiał wcześniej, pewnie nawet nie zdawał sobie sprawy z tego, że wielu polskich graczy będzie siedzieć nam nim w połowie nocy i… liczyć czarnoskórych. Wiem, jak to brzmi, ale jestem tylko posłańcem, nie bijcie!

Na portalu Wykop (i na social mediach pokroju Facebook) szybko pojawiły się rodzime „analizy” trailera Grand Theft Auto VI. Niektórzy gracze dają jasno do zrozumienia, że ich zdaniem Rockstar stawia na „poprawność polityczną”. Jeden z graczy przywołuje dane z Los Angeles, porównując je z cyfrową wersją Florydy. Nie no, ma sens.

Część graczy uważa, że gra nie przedstawia rzeczywistości (szok!) i ma to niby źle o niej świadczyć. W jaki sposób? Nie wiem, ale przynajmniej bardzo szybko pojawiły się memy. Kolejni użytkownicy zaczęli też nabijać się z „wyliczających”.

Pojawiły się też nieco bardziej sensowne głosy, jak choćby wpis jednego z redaktorów Gazety Wyborczej (za Donald.pl). Dane jasno dają do zrozumienia, że wśród społeczeństwa Miami dominującym językiem jest hiszpański. Co więcej, od 1980 roku współczynnik ten tylko się zwiększa.

Cicho, nie mówcie im tylko o GTA San Andreas, bo pewnie oszaleją.