GTA VI czy zwykły żart? Pracownik Rockstar Games bawi się w sieci z fanami

Jeden z współtwórców serii Grand Theft Auto wrzucił na swoje social media zdjęcie, które nawiązuje do Vice City. Jest to miasto, do którego według plotek miałoby powrócić GTA VI.

Mowa dokładnie o Tonym Mesonesie, czyli osobie pełniącej stanowisko Menagera w Rockstar Games Music. Około dwa dni temu na jego Story na Instagramie można było zauważyć poniższą grafikę. Czy widzicie wszystkie nawiązania do GTA VC?

Odpowiednio oznaczony jest we wpisie oficjalny profil na IG Rockstar Games. Różowy tekst może nawiązywać do samego logo Vice City, a samo zdjęcie oczywiście idealnie wpasowuje się w klimat wymienionego miasta. Czy można to traktować jako swego rodzaju potwierdzenie prac nad GTA VI? W mojej opinii zdecydowanie nie. Bardziej wygląda mi to na zabawę jednego z twórców z fanami serii. Choć chciałbym się oczywiście mylić, ale dopóki nie zobaczę oficjalnych materiałów z gry, dopóty ciężko mi będzie uwierzyć w obecne powstawanie szóstego Grand Theft Auto.

Temat GTA VI pojawia się w mediach już od wielu miesięcy, a Rockstar Games oficjalnie milczy w tym temacie. Nie zdziwię się, jeżeli pierwsze potwierdzone informacje zostaną udzielone dopiero na długo po premierze next-genowego GTA V (11 listopada 2021 roku). Warto jednak pamiętać o plotkach i przeciekach, które najczęściej przewijają się w sieci. Więcej na ten temat możecie przeczytać w tym artykule.