GTA VI wciąż nie otrzymało zapowiedzi, a sieć ciągle obiegają intrygujące plotki. Oto trzy wyjątkowe pogłoski, które często są wspominana przez graczy.

Bądźmy szczerzy, chyba każdy gracz czeka na nowe GTA. Jeśli nawet nie planujemy w nie zagrać, jesteśmy ciekawi, co takiego zgotuje nam tym razem Rockstar. To studio zawsze stawia poprzeczkę wysoko i jeśli można mówić, że któryś zespół wyznacza w branży standardy, to moim zdaniem można tak mówić właśnie o Gwiazdach Rocka.

Niemniej GTA VI wciąż zdaje się być dość odległe i Rockstar nie spieszy się z zapowiedziami. W sieci łatwo natknąć się jednak na plotki i podejrzane przecieki, które mają ujawniać obraz tego, co szykuje słynne studio.

Graczom marzy się powrót do słonecznego Vice City i niby nie możemy go wykluczać, ale jeśli już odwiedzimy to miasto, to w nowoczesnym wydaniu. Słynny informator stwierdził niedawno, że nowe GTA nie rozegra się w latach 80-tych. O ile nadal jest to plotka, tak jest ona bardzo prawdopodobna. Uzasadniałem jej wiarygodność w tym wpisie.

Spekuluje się również o postaciach. Według pewnej ciekawej plotki, w szóstym GTA powróci możliwość grania kilkoma personami. Co więcej, tym razem jedną z nich byłaby kobieta. To również dość prawdopodobne biorąc pod uwagę fakt, że chyba w żadnej grze Rockstar nie mieliśmy jeszcze do czynienia z protagonistką.

Ostatnią plotką, o której warto wspomnieć jest domniemana data premiery. Na temat konkretnego terminu można gdybać godzinami, ale najczęściej wskazuje się 2023 lub 2024 rok. Wówczas spora część bardziej zaangażowanych graczy przesiądzie się na nową generację konsol i Rockstar będzie mógł dać pełny popis swoich możliwości. Oczywiście jeśli pandemia nie opóźni mocno rozwoju projektu.

Cokolwiek by nie mówić, wszystkie te doniesienia to tylko plotki. O nowej grze Rockstar nie wiadomo dosłownie nic i firma nie podzieliła się żadnym konkretem. Aura tajemnicy to coś, do czego przyzwyczaił nas słynny producent.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.